Serviço gratuito beneficia estudantes, idosos e pessoas com deficiência, proporcionando melhor qualidade de vida - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Serviço gratuito beneficia estudantes, idosos e pessoas com deficiência, proporcionando melhor qualidade de vidaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 30/12/2025 14:23

Volta Redonda - A Ótica Municipal Padre Ernesto Lamim, conhecida como Ótica da Cidadania, encerrou o ano de 2025 com 5.309 atendimentos realizados, uma média mensal de 443, consolidando-se como um serviço essencial para a população de Volta Redonda. Os atendimentos beneficiaram estudantes da rede pública municipal, idosos aposentados acima de 60 anos que recebem até dois salários-mínimos e pessoas com deficiência (PCDs).

Mais do que números, cada atendimento e cada par de óculos entregue representam uma mudança real na vida das pessoas. Estudantes conseguem enxergar melhor em sala de aula, idosos ganham mais autonomia para atividades cotidianas, e pessoas com deficiência conquistam maior independência, refletindo diretamente na qualidade de vida e no bem-estar dos cidadãos.

Em relação aos reparos realizados, a unidade somou 159 consertos ao longo do ano.

A produção de óculos também foi expressiva: em 2025, foram 6.741 pares confeccionados, o que corresponde à média mensal de 614 e média diária de 29 unidades entregues gratuitamente para a população.

O administrador do Estádio Raulino de Oliveira e da Policlínica da Cidadania, Milton Alves Faria, ressaltou o impacto social do serviço.

“Cada óculos entregue e cada atendimento realizado significa mais dignidade, inclusão e qualidade de vida para nossos moradores. O serviço vai muito além da saúde ocular: transforma o cotidiano das pessoas e promove bem-estar”, afirmou o administrador.

O prefeito Antonio Francisco Neto também destacou a importância da iniciativa. “A Ótica da Cidadania é um serviço que realmente muda vidas. Assim como ampliamos o acesso às cirurgias de catarata pelo Revi-VER, garantimos que quem não pode pagar por óculos tenha acesso ao benefício gratuitamente. É uma política pública que promove dignidade, inclusão e melhora a qualidade de estudo, trabalho e vida da população”, disse o prefeito.

Para ter acesso aos serviços, os interessados devem apresentar receita médica de oftalmologista, cartão SUS e comprovante de residência. Estudantes da rede pública devem apresentar também declaração escolar; aposentados, comprovante de renda; e pessoas com deficiência, laudo que comprove a condição.

A Ótica da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira e segue como referência no município, levando saúde visual, autonomia e melhor qualidade de vida a milhares de pessoas todos os anos.