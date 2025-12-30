Serviço gratuito beneficia estudantes, idosos e pessoas com deficiência, proporcionando melhor qualidade de vidaFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Ótica da Cidadania de Volta Redonda produz mais 6 mil pares de óculos em 2025
Serviço gratuito beneficia estudantes, idosos e pessoas com deficiência, proporcionando melhor qualidade de vida e autonomia à população
Ótica da Cidadania de Volta Redonda produz mais 6 mil pares de óculos em 2025
Serviço gratuito beneficia estudantes, idosos e pessoas com deficiência, proporcionando melhor qualidade de vida e autonomia à população
Melhor Visão encerra o ano com mais de 9 mil atendimentos gratuitos a pessoas da melhor idade em Volta Redonda
Projeto em parceria entre a prefeitura e a AAP-VR beneficia idosos em situação de vulnerabilidade com consultas oftalmológicas e exames especializados
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, promove mutirão de cirurgias no feriado prolongado de Natal
Seis procedimentos de ortopedia aconteceram na sexta-feira e no sábado, dias 26 e 27
Kleber Lucas e Mattos Nascimento são confirmados como novas atrações do Festival Gospel de Volta Redonda
Cantores se juntam a Samuel Miranda, Willian Nascimento e ao pastor Eloi Oliveira para o evento desta terça-feira (30), na Praça Brasil
Palco Sobre Rodas leva cultura, arte e entretenimento a mais de 35 mil pessoas em 2025
Iniciativa, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e patrocínio da Light e da Sesec-RJ, percorreu 70 bairros durante o ano
Saúde de Volta Redonda encerra Primavera Rosa com milhares de atendimentos e reforça prevenção ao câncer
Iniciativa mobilizou unidades básicas e intensificou a campanha para o cuidado integral à saúde da mulher no município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.