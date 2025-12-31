Além da devolução ao Executivo, a Câmara quitou integralmente os débitos existentes com o VR Previdência - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 31/12/2025 14:26

Volta Redonda - A Câmara Municipal de Volta Redonda (CMVR), sob a presidência do vereador Edson Quinto, encerrou o exercício de 2025 com importantes medidas de responsabilidade fiscal. Na tarde desta terça-feira (30), o Legislativo realizou a devolução de R$ 1.152.073,74 aos cofres da Prefeitura de Volta Redonda, recursos economizados ao longo do ano.

Além da devolução ao Executivo, a Câmara quitou integralmente os débitos existentes com o VR Previdência, totalizando R$ 1.887.175,14, regularizando todas as pendências financeiras junto ao instituto previdenciário municipal.

As ações foram conduzidas em conjunto com a Divisão de Contabilidade da Casa Legislativa e refletem o compromisso da atual gestão com o equilíbrio das contas públicas, a transparência e o bom uso dos recursos públicos.

O presidente da Câmara, vereador Edson Quinto, destacou que os resultados são fruto de um trabalho coletivo e responsável. “Esse resultado é consequência de muito trabalho conjunto com a administração da Câmara e com meus pares. Encerramos a gestão com grande satisfação, consciência tranquila e a certeza de termos prestado um serviço transparente e responsável à população de Volta Redonda”, afirmou.

Edson Quinto também ressaltou que o Legislativo abriu mão do acréscimo do duodécimo, permitindo que o Município garantisse o pagamento dos salários dos médicos da rede pública, em um montante superior a R$ 5 milhões. A medida reforça o compromisso da Câmara Municipal com as prioridades essenciais da cidade, especialmente na área da saúde.