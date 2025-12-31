Além da devolução ao Executivo, a Câmara quitou integralmente os débitos existentes com o VR PrevidênciaFoto: Reprodução/Internet
Câmara de Volta Redonda devolve mais de R$ 1,1 milhão à Prefeitura e quita débitos com o VR Previdência
As ações foram conduzidas em conjunto com a Divisão de Contabilidade da Casa Legislativa e refletem o compromisso da atual gestão com o equilíbrio das contas públicas, a transparência e o bom uso dos recursos públicos
Prefeitura de Volta Redonda entrega à população sete unidades da Atenção Primária à Saúde totalmente reformadas em 2025
Além dessas, mais quatro unidades estão em obras, duas em construção e quatro em fase de projeto
Prefeitura de Volta Redonda informa sobre o funcionamento dos serviços públicos no feriado de Réveillon
Serviços essenciais serão mantidos mesmo com decreto de ponto facultativo para os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro
Ótica da Cidadania de Volta Redonda produz mais 6 mil pares de óculos em 2025
Serviço gratuito beneficia estudantes, idosos e pessoas com deficiência, proporcionando melhor qualidade de vida e autonomia à população
Melhor Visão encerra o ano com mais de 9 mil atendimentos gratuitos a pessoas da melhor idade em Volta Redonda
Projeto em parceria entre a prefeitura e a AAP-VR beneficia idosos em situação de vulnerabilidade com consultas oftalmológicas e exames especializados
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, promove mutirão de cirurgias no feriado prolongado de Natal
Seis procedimentos de ortopedia aconteceram na sexta-feira e no sábado, dias 26 e 27
