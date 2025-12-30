Mais quatro unidades estão em obras, duas em construção e quatro em fase de projeto - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 30/12/2025 14:30

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), fecha 2025 com sete unidades da Atenção Primária à Saúde entregues à população totalmente reformadas. O investimento de quase R$ 850 mil beneficiou moradores de diversos pontos da cidade. Durante o ano, foram reinauguradas as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) Roma II, Jardim Belvedere, Água Limpa I, Jardim Belmonte, Eucaliptal; e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Dom Bosco e São Sebastião.

Outra unidade da Atenção Primária à Saúde já está em fase de conclusão das obras é a do Roma I, que deve ser entregue à população no início de 2026. Na lista de unidades que passam por reformas ainda estão as UBSFs Água Limpa II, Retiro II e Volta Grande. Também já estão em construção novas unidades para atender os moradores da região do Santo Agostinho e Vila Brasília. Todas serão entregues em 2026.

Fase de projetos

Além das sete unidades prontas e outras seis com obras em andamento, a Prefeitura de Volta Redonda vai construir três novas unidades da Atenção Primária à Saúde – no Candelária, Jardim Cidade do Aço e Voldac. E para abrigar a Unidade Básica de Saúde Jardim Paraíba será reformado o espaço que era ocupado pelo Cerderj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) no Estádio da Cidadania.

Fortalecimento da Atenção Primária

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, afirmou que as reformas e a construção de novas unidades fazem parte do processo de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, que é porta de entrada para o SUS (Sistema Único de Saúde).

“Investir na Atenção Primária é garantir a prevenção e a promoção à saúde. Vamos trabalhar para transformar as UBSs do município em Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), aumentando as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município. Assim, ampliamos o acesso da população aos serviços de saúde”, disse Márcia Cury.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que a visão da secretária de investir na Atenção Primária tem todo seu apoio. “A reforma das unidades garante mais conforto para os usuários e profissionais da Saúde, e a construção de novas unidades vão ampliar ainda mais o acesso à nossa Rede de Saúde, além de diminuir os deslocamentos”, disse Neto, lembrando que a reconstrução e o avanço da Saúde em Volta Redonda contam com a parceria do deputado federal Doutor Luizinho e do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.