Serviços essenciais serão mantidos mesmo com decreto de ponto facultativo para os dias 31 de dezembro e 2 de janeiroFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 30/12/2025 14:25

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda informa sobre o funcionamento dos serviços públicos durante o feriado prolongado de Réveillon, por conta do decreto de ponto facultativo para os dias 31 de dezembro de 2025 (quarta-feira) e 2 de janeiro de 2026 (sexta-feira).

Os serviços essenciais como limpeza urbana, manutenção da cidade e unidades de urgência e emergência, funcionarão normalmente durante todo o período. Entretanto, a parte administrativa municipal encerra o expediente em 30 de dezembro e retorna os atendimentos no Palácio 17 de Julho, no Aterrado, no dia 5 de janeiro (segunda-feira).

Manutenção

O serviço de coleta de lixo vai funcionar normalmente nos bairros do município no período.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) manterá em funcionamento as UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) dos bairros 249 e Santa Cruz, das 7h às 19h, para atendimento. As demais unidades básicas estarão fechadas, retomando o funcionamento na segunda-feira, dia 05/01.

As unidades 24 horas vão funcionar initerruptamente: hospitais municipais Dr. Munir Rafful (HMMR), São João Batista (HSJB), Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Santo Agostinho.

Tarifa Zero

O ônibus elétrico do Tarifa Zero não vai funcionar nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, voltando a circular normalmente nos dias 2 (sexta-feira), das 8h às 18h; e no dia 3 (sábado), das 8h às 13h.

Lazer

O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), localizado na Vila Santa Cecília, fica fechado nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, voltando a abrir no sábado, dia 3, das 8h às 16h30.

O Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, fecha nos dias 31 e 1º e volta a funcionar na sexta-feira, dia 2. O local vai ficar aberto em horário especial para lazer, das 8h às 17h, até o dia 25 de janeiro. Para ter acesso é necessário apresentar a carteirinha do parque.

O Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, na Rodovia dos Metalúrgicos, vai estar aberto para todos os pipeiros que quiserem aproveitar o período de feriado. O funcionamento do espaço exclusivo para soltar pipas é das 7h às 18h, todos os dias.

Saae-VR

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Volta Redonda mantém uma equipe de plantão para casos de emergência. O número para contato é o 115.