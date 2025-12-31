Investimentos em tecnologia, patrulhas especializadas e proximidade com a população consolidaram a atuação da Secretaria Municipal de Ordem Pública - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 31/12/2025 14:51

Volta Redonda - A Segurança Pública de Volta Redonda fecha o ano de 2025 com resultados expressivos e muitos investimentos do governo municipal, consolidando um modelo baseado em planejamento, integração entre as forças de segurança e proximidade com a população. À frente desse processo, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), criada para fazer a gestão e a integração entre as forças de segurança do município, se destacou na coordenação de ações preventivas, operacionais e sociais que refletiram diretamente na queda dos indicadores de criminalidade no município.

Ao longo do ano, Volta Redonda registrou redução contínua nos principais índices criminais, alcançando marcos históricos, como por exemplo: o roubo de rua. Em 2025, foi o menor registro desde 2003, com 55 casos. O número é mais relevante ainda quando comparado a 2018, que atingiu 418 registros. Neste ano também, Volta Redonda chegou a alcançar a marca de cinco meses consecutivos sem roubo de veículo. Número que impressiona quando se olha para a frota, que é estimada em 160 mil veículos. O ano se encerra com um dos melhores índices registrados dos últimos 22 anos. Os números de roubo de carga e de latrocínio – roubo seguido de morte – ficaram zerados.

Esses resultados são constantes e atribuídos à combinação de fatores estratégicos, como a atuação integrada entre as forças de segurança (Guarda Municipal, polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal), o uso da tecnologia e o fortalecimento dos canais de comunicação com a população.

“Esse resultado não acontece por acaso. É fruto de planejamento, integração entre as forças de segurança, investimento em tecnologia e, principalmente, da confiança da população, que participa ativamente da construção de uma cidade mais segura”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Patrulhas especializadas e defesa de direitos

O ano de 2025 também ficou marcado pela ampliação e fortalecimento das patrulhas especializadas, reforçando o caráter preventivo, educativo e mediador da segurança pública municipal. Além da iniciativa pioneira de criação das patrulhas: de Proteção à Criança e ao Adolescente, de Proteção Animal e Ambiental e de Garantias Fundamentais.

As patrulhas atuam de forma integrada na prevenção, mediação e repressão a conflitos sociais, assegurando atendimento qualificado em ocorrências que envolvem crianças, adolescentes, mulheres, idosos, animais, meio ambiente e também casos de intolerância religiosa, preconceito racial, discriminação contra pessoas com deficiência (PCDs) e a população LGBTQIA+.

Já as patrulhas Maria da Penha, Escolar e de Proteção ao Idoso mantiveram atuação permanente na garantia dos direitos desses públicos, com ações de acompanhamento, prevenção à violência e orientação. Mais de 10 mil idosos foram capacitados sobre seus direitos, por meio de palestras realizadas diariamente, não apenas em Volta Redonda, mas também em outros municípios da região, com o projeto se tornando referência no estado e ampliando o alcance das políticas públicas desenvolvidas pela Semop.

Tecnologia como aliada da segurança

Outro pilar da segurança pública em Volta Redonda é o moderno sistema de videomonitoramento, implantado e gerido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. Atualmente, o município conta com cerca de 2 mil câmeras, interligadas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que permitem o monitoramento em tempo real de ruas, bairros e grandes eventos.

O sistema utiliza tecnologia de reconhecimento facial, integrada aos bancos de dados das forças policiais, contribuindo para a identificação de suspeitos, localização de foragidos da Justiça, desaparecidos e na elucidação de ocorrências, ampliando a capacidade de resposta das equipes de segurança.

População como parceira da segurança

A participação popular também se consolidou como diferencial em 2025. Os grupos de WhatsApp da Semop reúnem atualmente mais de 23 mil participantes, entre moradores, comerciantes, líderes comunitários e representantes das forças de segurança, abrangendo os 122 bairros de Volta Redonda.

Os grupos funcionam como canais diretos de comunicação, permitindo o envio de denúncias, relatos e alertas em tempo real, o que agiliza o atendimento das equipes e fortalece a segurança de proximidade.

“Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Quando a população confia e se comunica com os órgãos de segurança, os resultados aparecem”, reforçou Coronel Henrique.

Obras estruturantes e fortalecimento regional

Em 2025, Volta Redonda também deu passos importantes na infraestrutura da segurança pública, com o início de obras estratégicas que irão fortalecer o combate ao crime e a presença das forças de segurança. Entre elas, destacam-se a construção do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar, e da nova sede da Guarda Municipal de Volta Redonda.

O BAC está sendo construído no bairro Roma, em uma área ampla cedida pela prefeitura, em ponto estratégico próximo à Rodovia Presidente Dutra, facilitando o deslocamento rápido para toda a região do Médio Paraíba. A unidade será subordinada ao Comando de Operações Especiais (COE).

A implantação do serviço especializado vai fortalecer o combate ao crime organizado em toda a região, eliminando a necessidade de longos deslocamentos de equipes especializadas, reduzindo o estresse dos cães e garantindo melhor desempenho operacional. A chegada do BAC a Volta Redonda também ampliará a sensação de segurança da população, com atuação em comunidades, policiamento ostensivo, blitzes e operações com cães farejadores treinados para localizar armas e drogas.

Segurança com olhar social e proximidade

Além das ações repressivas e preventivas, a Semop também avançou no campo social e educativo. Em 2025, mais de 10 mil pessoas, em sua maioria crianças e adolescentes, participaram de projetos de cidadania e educação para o trânsito, como a Minicidade do Trânsito, Piloto Cidadão, Curso de Pilotagem Segura e Cidadã e a Guarda Mirim. É investimento na redução de acidentes e na preservação da vida.

A Guarda Mirim teve destaque pelo viés da inclusão social, atendendo jovens assistidos por instituições como a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Casa da Criança e do Adolescente, Apadem (Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais), Apadefi (Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos) e pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Açude, promovendo cidadania, disciplina e oportunidades de formação.

“Com investimentos contínuos, inovação, obras estruturantes, proximidade com a população e uma visão ampla, a Segurança Pública de Volta Redonda encerra 2025 como referência estadual, fortalecendo nosso compromisso com uma cidade cada vez mais segura. Continuem confiando na segurança pública da nossa cidade”, concluiu Coronel Henrique.