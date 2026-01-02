Tradicional Réveillon da Paz contou com apresentações de Jota Araújo e Fundo de QuintalFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Volta Redonda celebra a chegada de 2026 com muita música e grande público na Praça Brasil
Tradicional Réveillon da Paz contou com apresentações de Jota Araújo e Fundo de Quintal
Volta Redonda celebra a chegada de 2026 com muita música e grande público na Praça Brasil
Tradicional Réveillon da Paz contou com apresentações de Jota Araújo e Fundo de Quintal
Volta Redonda encerra 2025 com queda histórica nos índices de criminalidade e avanços estruturais
Investimentos em tecnologia, patrulhas especializadas e proximidade com a população consolidaram a atuação da Secretaria Municipal de Ordem Pública ao longo do ano
Festival Gospel abre o Réveillon da Paz em Volta Redonda
Evento aconteceu na noite dessa terça-feira, dia 30, na Praça Brasil, e contou com oito shows de grandes nomes da música evangélica
Câmara de Volta Redonda devolve mais de R$ 1,1 milhão à Prefeitura e quita débitos com o VR Previdência
As ações foram conduzidas em conjunto com a Divisão de Contabilidade da Casa Legislativa e refletem o compromisso da atual gestão com o equilíbrio das contas públicas, a transparência e o bom uso dos recursos públicos
Prefeitura de Volta Redonda entrega à população sete unidades da Atenção Primária à Saúde totalmente reformadas em 2025
Além dessas, mais quatro unidades estão em obras, duas em construção e quatro em fase de projeto
Prefeitura de Volta Redonda informa sobre o funcionamento dos serviços públicos no feriado de Réveillon
Serviços essenciais serão mantidos mesmo com decreto de ponto facultativo para os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.