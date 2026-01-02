Tradicional Réveillon da Paz contou com apresentações de Jota Araújo e Fundo de Quintal - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 02/01/2026 14:17

Volta Redonda - A chegada de 2026 foi comemorada em grande estilo em Volta Redonda. Milhares de pessoas se reuniram na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, para celebrar o Ano Novo em uma noite marcada por música, lazer, diversão e clima familiar durante o tradicional Réveillon da Paz. No palco, o público foi recebido ao som de Jota Araújo, que abriu a programação animando quem estava presente e preparando o clima para o show principal do grupo Fundo de Quintal, que levou o samba tradicional do Cacique de Ramos, emocionando fãs de todas as idades.

“Celebramos a chegada de 2026 em um evento de muita qualidade, para toda a família, inteiramente gratuito e com total segurança. Queremos agradecer às parcerias do Sesc-RJ, nosso parceiro neste Réveillon da Paz, e da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), que patrocinou o Festival Gospel e também o show do Jota Araújo”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Moradores de diversos bairros da cidade marcaram presença na festa para celebrar a virada do ano, reforçando o caráter democrático e popular do evento. Como foi o caso de Carlos Henrique, morador do bairro Eucaliptal, que já frequenta o Réveillon da Paz sempre que pode.

“O ano novo pra mim é uma data muito especial, é época de renovação, né? Sempre que posso estar presente [no Reveillon da Paz] eu estou, é perto da minha casa, é seguro, trago toda a família e sei que não vou ter problemas. E com uma atração dessas, eu não ia ficar de fora. Começar o ano com muito samba no pé não é para qualquer um” disse.

E não foram apenas volta-redondenses que curtiram a virada do ano na Praça Brasil. Cláudia Adriele mora em Barra Mansa e estava acompanhada dos seus familiares.

“Eu amei, amei muito. O show de abertura foi maravilhoso, um perfeito 'esquenta', e com o Fundo de Quintal então, nem se fale. Quando que eu teria um show tão perfeito como esse em uma virada de ano e vendo tão de pertinho?", disse a barramansense.

Praça do povo

O Réveillon da Paz 2026 em Volta Redonda teve início na terça-feira, dia 30, quando aconteceu o Festival Gospel, que contou com shows de oito grandes nomes da música evangélica: Samuel Messias, Adriano Gospel Funk, Mattos Nascimento, Samuel Miranda, Willian Nascimento, pastor Eloi Oliveira, Sai da Tenda e Kleber Lucas.

“Durante todo o ano de 2025 a Praça Brasil foi a ‘Praça do Povo’, com grandes eventos como, por exemplo, o Arraiá da Cidadania, aniversário da cidade, Mês da Juventude, e agora fechando com chave de ouro: o Réveillon da Paz. Ficamos extremamente felizes de ver milhares de famílias se reunindo, com muita diversão e segurança. Um Feliz 2026 para todos os volta-redondenses que, assim como eu, são apaixonados pela nossa cidade”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.