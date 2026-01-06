As oportunidades são para os cargos de Docente I e II, Orientador Educacional e Supervisor Educacional - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 06/01/2026 15:55

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da área da Educação. As oportunidades são para os cargos de Docente I e II, Orientador Educacional e Supervisor Educacional. A seleção é organizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

As vagas de Docente I contemplam as seguintes áreas: Arte (1), Ciências (1), Educação Física, pelo Projeto Ballet Educação (6 – 4 ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência e 1 para pessoas negras), Geografia (1), História (1), Língua Inglesa (1), Língua Portuguesa (1) e Matemática (1); além de Orientador Educacional (1), Supervisor Educacional (1) e Docente II (1).

O processo seletivo será realizado por avaliação curricular, com pontuação baseada em títulos acadêmicos e experiência profissional, conforme critérios estabelecidos em edital. A taxa de inscrição é de R$ 40.

Os vencimentos são: Docente I (R$ 1.807,29 – 18h semanais); Docente II (R$ 1.964,10 – 27h semanais); e Orientador e Supervisor Educacional (R$ 1.674,42 – 25h semanais). Todos os valores são acrescidos de auxílio-alimentação (R$ 350); gratificação social concedida a todos os funcionários da administração municipal (R$200,00); gratificação de 30% de Regência de Turma (Docente I e II) e 20% de Atividades Pedagógicas (Orientador e Supervisor Educacional); gratificação de nível superior de 15% (Docente I e Orientador e Supervisor Educacional) e 7,5% (Docente II); e gratificação do Fundeb, conforme legislação vigente.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas até às 16h da próxima segunda-feira (12) pelo site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. O candidato deverá preencher sua Ficha de Inscrição Eletrônica e, antes de enviá-la pela internet, conferir se todos os seus dados (nome; data de nascimento, CPF, etc.) estão corretos.

No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos poderão realizar a inscrição na Subprefeitura do Retiro, localizada na Av. Antônio de Almeida, 46, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 17h.

O edital completo com todas as informações está disponível no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.