As oportunidades são para os cargos de Docente I e II, Orientador Educacional e Supervisor EducacionalFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Volta Redonda abre inscrições para processo seletivo simplificado na área da Educação
Interessados podem se inscrever até o dia 12 de janeiro de forma online
Volta Redonda abre inscrições para processo seletivo simplificado na área da Educação
Interessados podem se inscrever até o dia 12 de janeiro de forma online
‘Juventude no Seu Bairro’ alcança duas mil pessoas atendidas e reforça cidadania em Volta Redonda
Iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude percorreu três bairros em 2025, levando serviços gratuitos, inclusão social e acesso a direitos básicos à população
Volta Redonda lança projeto de conscientização para prevenção de acidentes com coletores de lixo
Iniciativa visa minimizar riscos causados pelo descarte inadequado de materiais perfurocortantes, como agulhas e vidros
Volta Redonda amplia serviços para pessoas com deficiência em 2025
Município se consolida como cidade inclusiva, oferecendo programas educativos, culturais e de assistência social para pessoas com deficiência
Volta Redonda celebra a chegada de 2026 com muita música e grande público na Praça Brasil
Tradicional Réveillon da Paz contou com apresentações de Jota Araújo e Fundo de Quintal
Volta Redonda encerra 2025 com queda histórica nos índices de criminalidade e avanços estruturais
Investimentos em tecnologia, patrulhas especializadas e proximidade com a população consolidaram a atuação da Secretaria Municipal de Ordem Pública ao longo do ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.