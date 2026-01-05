Iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude percorreu três bairros em 2025 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude percorreu três bairros em 2025Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 05/01/2026 14:34

Volta Redonda - O projeto “Juventude no Seu Bairro”, iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), consolidou-se ao longo de 2025 como uma importante política pública de cidadania e inclusão social em Volta Redonda. Realizada em parceria com outras secretarias, com a Fundação Leão XIII, associações de moradores, unidades de saúde e o Gabinete do deputado estadual Munir Neto, a ação levou serviços gratuitos diretamente às comunidades, facilitando o acesso da população, especialmente dos jovens, a direitos básicos e oportunidades.

Ao longo do ano, o projeto passou pelos bairros Água Limpa, Vila Americana e Belmonte, totalizando 1.936 atendimentos diretos nas áreas de documentação civil, saúde, assistência social, empregabilidade, qualificação profissional e cidadania.

Água Limpa: cidadania mais perto de casa

A primeira edição do ano ocorreu em junho, na Associação de Moradores do bairro Água Limpa, reunindo aproximadamente 265 pessoas. A ação contou com atendimentos da Sejuv, da Fundação Leão XIII e da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF).

Entre os serviços mais procurados estiveram a emissão de primeira e segunda via de documentos, com 182 atendimentos realizados, além de vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial e orientações de saúde, que somaram 65 atendimentos. A Sejuv também realizou 18 cadastros para o programa Jovem Aprendiz, ampliando o acesso dos jovens ao mercado de trabalho.

Vila Americana registra grande adesão do público

Em outubro, o projeto chegou à Vila Americana, na quadra de esportes da Praça Edilson Ribeiro, reunindo mais de 700 pessoas. A edição contou com a participação de diversas instituições, como Detran-RJ, Sine, CIEE, Fundação Leão XIII, Junta Militar, Cras (Centro de Referência de Assistência Social), além de parceiros da iniciativa privada.

Foram realizados atendimentos de emissão e agendamento de documentos, vacinação, orientações sobre o Cadastro Único, serviços de beleza por meio do Caminhão do Cabelo, além de cadastros para vagas de emprego, estágio, CLT e Jovem Aprendiz. Somente na área de documentação e registros civis foram contabilizados mais de 300 atendimentos, enquanto os serviços de assistência social e CadÚnico ultrapassaram 170 orientações e encaminhamentos.

Belmonte encerra o ano com recorde de público

Encerrando o calendário de 2025, o bairro Belmonte recebeu o projeto no dia 5 de dezembro, na Praça Raimundo Gomes da Costa, com público estimado em 907 pessoas, o maior registrado no ano. A edição ofereceu uma ampla gama de serviços, com destaque para os atendimentos do Detran-RJ, que somaram 256 ações, entre emissões e agendamentos de identidade. A Fundação Leão XIII realizou mais de 100 atendimentos, incluindo certidões de nascimento, casamento e averbações. Já o Cadastro Único contabilizou 141 atendimentos, entre orientações, busca ativa e atualizações cadastrais.

Na área da saúde, foram realizadas ações de orientação, vacinação e aferição de pressão arterial, enquanto o Sine e o Centro Profissional Trainee promoveram cadastros para vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz. Serviços como corte de cabelo, orientações do Cras e atendimentos da Junta Militar também integraram a programação.

Impacto social e continuidade em 2026

Além de oferecer serviços essenciais, o projeto se destacou por levar o Poder Público até onde a população está, reduzindo barreiras de acesso e fortalecendo o vínculo entre comunidade e gestão municipal. A Sejuv também foi responsável pelo transporte de moradores para emissão de documentos, enquanto o Gabinete do deputado Munir Neto articulou os atendimentos junto à Fundação Leão XIII e a entrega dos documentos solicitados.

Para o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, o balanço positivo reforça a importância da iniciativa. “Levar serviços essenciais diretamente aos bairros é garantir dignidade, cidadania e oportunidades para quem mais precisa. O sucesso das edições de 2025 mostra que estamos no caminho certo, e já estamos preparando novas ações para 2026”, destacou o secretário.

O deputado estadual Munir Neto também ressaltou a relevância do projeto para a população. “Nosso compromisso é aproximar o Poder Público das pessoas, garantindo acesso a documentos, serviços e direitos fundamentais. O ‘Juventude no Seu Bairro’ cumpre exatamente esse papel, promovendo cidadania, inclusão social e dignidade para centenas de famílias em Volta Redonda”, afirmou o parlamentar.