Volta Redonda - Volta Redonda dá início ao calendário cultural de 2026 com a realização do tradicional Encontro de Folias de Reis, no dia 10 (sábado), na Ilha São João. O evento, já consolidado como um dos mais importantes da cultura popular e religiosa do município, reunirá diversas jornadas ao longo do dia, celebrando a fé, a música e a tradição da Folia de Reis.
As apresentações começam a partir das 10h, com grupos que representam a jornada simbólica dos Três Reis Magos, mantendo viva uma manifestação cultural passada de geração em geração. Com cantos, instrumentos tradicionais, bandeiras e figurinos, as folias transformam a Ilha São João em um grande espaço de encontro entre famílias e devotos.
O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a relevância do evento para a preservação da identidade cultural da cidade. “O Encontro de Folias de Reis é uma das manifestações culturais mais importantes do nosso município. Ele une fé, tradição e cultura popular, além de promover o encontro de diferentes gerações. A Secretaria Municipal de Cultura segue apoiando essas jornadas, respeitando sua história e garantindo que essa tradição continue viva em Volta Redonda”, afirmou o secretário.
A organização do evento ressalta que os horários das apresentações estão sujeitos a alterações e possíveis atrasos, fatores comuns em encontros dessa natureza, mas reforça que o mais importante é prestigiar as jornadas e celebrar a tradição.
Confira a programação:
•10h às10h20 – Jornada Sagrada Estrela do Oriente – Mestre Mangão; •10h30 às10h50 – Jornada Estrela Sagrada do Retiro – Mestre Careca; •11h às11h20 – Jornada Jesus José e Maria – Mestre Nilson; •11h30 às11h50– Jornada Cristo Vive – Mestre Délio; •12h às 12h20 –Jornada Estrela Moderna de Volta Redonda – Mestre Luizinho; •12h30 às 12h50 – Jornada Filhos de Davi – Mestre Gleidson; •13h às 13h20 – Jornada Estrela de Ouro – Mestre Bicudo; •13h30 às 13h50 – Jornada Estrela Guia do Oriente – Mestre Márcio; •14h – 14h20 – Jornada Jesus Menino – Mestre Joãozinho; •14h30 às 14h50 – Jornada Estrela Guia – Mestre Charles; •15h às 15h20 – Jornada Sagrado Coração de Maria – Mestre Paulo; •15h30 às 15h50 – Jornada Sagrada Estrela do Oriente – Mestre Rafael; •16h às 16h20 – Jornada Sagrada Família de Volta Redonda – Mestre Rona; •16h30 às 16h50 – Jornada Estrela de Belém – Mestre Vinícius; •17h às 17h20 – Jornada da Paz – Mestra Andréia; •17h30 às 17h50 – Jornada Divina Estrela – Mestre Mauro José; •18h às 18h20 – Jornada Estrela Maior – Mestre Abel; •18h30 às 18h50 – Jornada Estrela Sagrada – Mestre Tuel; •19h às 19h20 – Jornada Sagrada Estrela Divina do Oriente – Mestre Augostinho; •19h30 às 19h50 – Jornada Lua Nova – Mestre Juquinha; •20h às 20h20min – Jornada Leões de Judah – Mestre Ualgath; •20h30 às 20h50 – Jornada Discípulos de Jesus – Mestre Luiz Bocão.
