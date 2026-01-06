Apresentações no dia 10 (sábado) reforçam tradição centenária e mobilizam famílias da região - Foto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Apresentações no dia 10 (sábado) reforçam tradição centenária e mobilizam famílias da regiãoFoto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 06/01/2026 16:04

Volta Redonda - Volta Redonda dá início ao calendário cultural de 2026 com a realização do tradicional Encontro de Folias de Reis, no dia 10 (sábado), na Ilha São João. O evento, já consolidado como um dos mais importantes da cultura popular e religiosa do município, reunirá diversas jornadas ao longo do dia, celebrando a fé, a música e a tradição da Folia de Reis.

As apresentações começam a partir das 10h, com grupos que representam a jornada simbólica dos Três Reis Magos, mantendo viva uma manifestação cultural passada de geração em geração. Com cantos, instrumentos tradicionais, bandeiras e figurinos, as folias transformam a Ilha São João em um grande espaço de encontro entre famílias e devotos.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a relevância do evento para a preservação da identidade cultural da cidade. “O Encontro de Folias de Reis é uma das manifestações culturais mais importantes do nosso município. Ele une fé, tradição e cultura popular, além de promover o encontro de diferentes gerações. A Secretaria Municipal de Cultura segue apoiando essas jornadas, respeitando sua história e garantindo que essa tradição continue viva em Volta Redonda”, afirmou o secretário.

A organização do evento ressalta que os horários das apresentações estão sujeitos a alterações e possíveis atrasos, fatores comuns em encontros dessa natureza, mas reforça que o mais importante é prestigiar as jornadas e celebrar a tradição.

Confira a programação:

•10h às10h20 – Jornada Sagrada Estrela do Oriente – Mestre Mangão;

•10h30 às10h50 – Jornada Estrela Sagrada do Retiro – Mestre Careca;

•11h às11h20 – Jornada Jesus José e Maria – Mestre Nilson;

•11h30 às11h50– Jornada Cristo Vive – Mestre Délio;

•12h às 12h20 –Jornada Estrela Moderna de Volta Redonda – Mestre Luizinho;

•12h30 às 12h50 – Jornada Filhos de Davi – Mestre Gleidson;

•13h às 13h20 – Jornada Estrela de Ouro – Mestre Bicudo;

•13h30 às 13h50 – Jornada Estrela Guia do Oriente – Mestre Márcio;

•14h – 14h20 – Jornada Jesus Menino – Mestre Joãozinho;

•14h30 às 14h50 – Jornada Estrela Guia – Mestre Charles;

•15h às 15h20 – Jornada Sagrado Coração de Maria – Mestre Paulo;

•15h30 às 15h50 – Jornada Sagrada Estrela do Oriente – Mestre Rafael;

•16h às 16h20 – Jornada Sagrada Família de Volta Redonda – Mestre Rona;

•16h30 às 16h50 – Jornada Estrela de Belém – Mestre Vinícius;

•17h às 17h20 – Jornada da Paz – Mestra Andréia;

•17h30 às 17h50 – Jornada Divina Estrela – Mestre Mauro José;

•18h às 18h20 – Jornada Estrela Maior – Mestre Abel;

•18h30 às 18h50 – Jornada Estrela Sagrada – Mestre Tuel;

•19h às 19h20 – Jornada Sagrada Estrela Divina do Oriente – Mestre Augostinho;

•19h30 às 19h50 – Jornada Lua Nova – Mestre Juquinha;

•20h às 20h20min – Jornada Leões de Judah – Mestre Ualgath;

•20h30 às 20h50 – Jornada Discípulos de Jesus – Mestre Luiz Bocão.