Iniciativa promove city tours temáticos para moradores e visitantesFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 07/01/2026 15:04

Volta Redonda - Lazer, cultura e conhecimento histórico. Com esse propósito, o projeto Turistando em VR, da Prefeitura de Volta Redonda e promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), alcançou mais 2 mil pessoas desde o início da operação com veículo próprio, em abril do ano passado. A iniciativa oferta gratuitamente city tours temáticos para moradores e visitantes conhecerem os principais pontos turísticos, históricos e culturais da cidade, a bordo de uma van com guias credenciados pelo Ministério do Turismo, incluindo roteiros variados, como cultura urbana, história e natureza.

“Já conseguimos atender uma gama variada de público, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população; contribuindo para a inclusão com a democratização do acesso aos atrativos locais; e promovendo a informação turística, por meio da sensibilização de moradores e visitantes para aspectos identitários da cidade, para infraestrutura e lazer, assim como equipamentos culturais e patrimônio histórico industrial, que é um aspecto singular na cidade”, explica a diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido.

“Somos uma cidade que conta com o patrimônio histórico industrial, que é o conjunto de edificações, estruturas, maquinários, documentos e paisagens ligados à atividade industrial de um local. Representa a memória do trabalho, da tecnologia e do desenvolvimento econômico. Sua preservação ajuda a compreender transformações sociais e culturais ao longo do tempo”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, acrescentando ainda que o projeto também fomenta a economia local, ao direcionar visitantes para áreas comerciais da cidade, funcionando como uma política pública que estimula a economia e valoriza os empreendedores locais.

Diversidade de público

O projeto atrai moradores de Volta Redonda e visitantes de outros municípios, como Rio de Janeiro, São Paulo e cidades do interior do estado. Mas o público participante conta também com grupos especiais, como o da Associação Nipo-Brasileira de Volta Redonda e Barra Mansa, além de passageiros de outras nacionalidades, incluindo venezuelanos, cubanos, argentinos e peruanos.

“Tivemos casos especiais de famílias que se organizaram para passear juntas, e até uma família que, sozinha, se organizou e ocupou as 19 vagas em um dos horários, além de outra que se juntou para comemorar um aniversário com direito a parabéns no Marco Zero, no dia do evento Marco Zero Cultural. E ainda teve uma família de nove cubanos, dentre radicados em Volta Redonda e turistas”, lembra a diretora de Turismo, Débora Cândido.

Para a realização do projeto, a SMDET conta com integração com outras secretarias, como Educação (SME), Assistência Social (Smas), Cultura (SMC), e projetos intersetoriais.

Além disso, o Turistando em VR tem um atendimento à comunidade local com agendamentos para grupos variados. Dentre eles, alguns formados por escolas e creches; Cras (Centro de Referência de Assistência Social); projetos sociais e comunitários; entidades e associações.

“Participamos também de eventos culturais e turísticos, promovendo a cidade e apoiando a realização de exposições, festivais, entre outros; além da capacitação para grupos, como o projeto de Formação Continuada, da Secretaria Municipal de Educação, e o Capacitar Hotelaria, que promove aulas de campo na cidade”, explica Débora.

Sucesso comprovado pelo público

E o sucesso do projeto pode ser comprovado por uma pesquisa online de satisfação que contou com 85 participantes, com o objetivo de avaliar diferentes aspectos da experiência. O questionário abordou roteiro, atrativos visitados, duração, atuação do guia e do motorista, conforto do transporte, organização geral e interesse em novas atividades.

A aprovação foi expressiva: 98,8% consideraram os locais visitados interessantes e 100% avaliaram a duração como adequada. O guia recebeu avaliações “excelente” ou “bom” de 83 participantes, e o motorista obteve 72 avaliações “excelente”. O transporte foi considerado confortável e seguro por 80 pessoas. A organização geral do tour alcançou 83 avaliações positivas, e a recomendação do passeio atingiu unanimidade, com 100% dos participantes indicando que sugeririam o tour a outras pessoas.

“O passeio foi ótimo, a guia fantástica, motorista perfeito e lugares ótimos que fomos conhecer. Parabéns à Prefeitura de VR e tomara que continuem investindo em Turismo", dizia uma das respostas do levantamento, que também revelou forte interesse na continuidade das ações, com ampla disposição dos usuários em participar de novos roteiros promovidos pelo município.

Além da pesquisa online, pessoas que curtiram os passeios também deram seus depoimentos, como o caso de Cleber, morador há 57 anos de Volta Redonda. “Vi a cidade crescer junto comigo. E aprendi muito da qualidade de vida que ganhamos exatamente viajando e fazendo turismo pelo Brasil. E agora ter esse projeto que valoriza essa grande e histórica cidade me dá ainda mais orgulho, e é sempre muito bom para meu crescimento ver a cultura, arte, lazer e o potencial econômico da cidade sendo prestigiado juntos com a história de Volta Redonda.”

"O projeto Turistando em VR é uma poderosa ferramenta de inclusão social, fortalecendo os vínculos comunitários ao mesmo tempo que oferece aos seus usuários a oportunidade de conhecer, valorizar e criar laços com a própria história e os pontos marcantes da cidade", destacou Victoria Cardoso, psicóloga do Cras do bairro Rústico.

“Uma experiência incrível. Amo muito minha cidade. Mas, a Praça Brasil, por exemplo, é um lugar que estamos sempre, mas não imaginávamos com era a história. Meu olhar da cidade vai ser diferente”, conta Simone Curty.

Roteiros variados

Para atender o público cada vez mais crescente, o Turistando em VR busca variar os roteiros, promovendo passeios de turismo como o histórico e cultural, que apresenta a história do município, percorrendo os ciclos agrícola e industrial, explorando a percepção da história no território e frequência aos equipamentos culturais.

Para a juventude, o projeto mistura roteiro histórico e equipamentos esportivos e de lazer, como a Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), o Estádio da Cidadania (Estádio Raulino de Oliveira), e o Parque Aquático Municipal, além de explorar a área de inovação em parceria com o espaço Vírgula Hub de Inovação VR.

A inovação também é trabalhada no sentido de mesclar o roteiro histórico com iniciativa pensada para estimular o empreendedorismo e a tecnologia, seja nas visitas ao Vírgula ou em atendimentos como no FIRA, tradicional competição educacional de robótica.

O roteiro afrocentrado busca unir a parte histórica, com foco na história local dos grupos afro, e os espaços de pertencimento como o Memorial Zumbi e o Clube Palmares, além de outros ligados à religiosidade.

Completando a lista, o Turistando em VR atua ainda com turismo pedagógico, atendendo instituições de ensino, e o turismo voltado para a educação ambiental, desmitificando a ideia de que a cidade industrial não possui área verde, e as visitas costumam ocorrer no Parque Natural Municipal Santa Cecília do Ingá.

Serviço

Quem se interessar em participar dos passeios promovidos pelo Turistando em VR pode realizar inscrições previamente, pelo site www.even3.com.br/turistando-em-vr (toda semana são abertos novos atendimentos), ou mediante agendamento de grupos. Para mais informações, basta entrar em contato com o Centro de Informações Turísticas (CIT) pelo WhatsApp (24) 3511-3380.