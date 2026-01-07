Serviço de assistência individualizada diminui tempo entre a primeira consulta e a cirurgia nos casos de câncer de mama - Foto: Divulgação/SMS

Publicado 07/01/2026 14:26

Volta Redonda - Pacientes da Linha de Atenção Oncológica (LAO), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, foram beneficiadas pela implantação do serviço de navegação do paciente em julho de 2025, no H.FOA (Hospital da Fundação Oswaldo Aranha). O sistema garante assistência individualizada que guia pessoas, especialmente com câncer, durante toda a sua jornada de tratamento no sistema de saúde, facilitando o processo e superando barreiras burocráticas.

De acordo com a enfermeira navegadora em oncologia, Yzis Tatiane Alves da Silva, que faz a implementação do sistema na unidade, desde julho passado, o serviço começou pela mastologia.

“O objetivo principal é acompanhar essas pacientes desde a indicação cirúrgica até a realização da cirurgia, organizando e monitorando todo o processo pré-operatório, como agendamento de exames, acompanhamento de resultados, orientações contínuas e evitando que as pacientes se perdessem no fluxo”, explicou a enfermeira, avisando que diante dos resultados positivos, em 2026, o programa será ampliado para urologia, proctologia e ginecologia, o que representa um avanço importante na organização do cuidado oncológico.

A diminuição do tempo entre a primeira consulta na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) – hospital credenciado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que oferece diagnóstico e tratamento completo para os cânceres mais comuns no Brasil, e que em Volta Redonda é o H.FOA – e a cirurgia para pacientes com diagnóstico de câncer de mama confirma a eficácia do processo.

A médica-oncologista Luciana Francisco Netto, que coordena a Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda e também atua no H.FOA, apresentou números comparativos entre o primeiro e o segundo semestre de 2025 entre as pacientes encaminhadas pela LAO-VR para a Unacon.

“No primeiro semestre de 2025, 39 pacientes foram encaminhadas e 21 delas só conseguiram passar pela cirurgia com mais de 100 dias de espera. Já no segundo semestre, foram encaminhadas 33 pacientes e só três esperaram esse tempo pelo procedimento. Em números percentuais, a queda foi de 53,8% para 9,1%, ou seja, quase 45 pontos percentuais a menos”, falou a médica.

No segundo semestre de 2025, das 33 pacientes encaminhadas pela LAO, 15 fizeram a cirurgia em menos de 60 dias; e oito em menos de 30. Os números do segundo semestre de 2025 são muito melhores que os do primeiro semestre, quando quase todas as pacientes assistidas pela LAO esperaram entre 70 dias e mais de 100 para a cirurgia (89,7%). No segundo semestre menos da metade (42%) esperou esse tempo.

“O trabalho implantado no hospital é fundamental para dar continuidade ao trabalho feito pela LAO em relação ao rastreio da doença, agilidade no diagnóstico e encaminhamento para início do tratamento”, reforçou Luciana, parabenizando a equipe de enfermagem do H.FOA por meio da enfermeira Yzis.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a FOA (Fundação Oswaldo Aranha) é parceira do município em diversos projetos. “O presidente da fundação, Eduardo Prado, é um grande amigo e parceiro de Volta Redonda. E, nesse caso, nossa parceria está salvando vidas”.