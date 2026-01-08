Vagas são para o curso de Recursos Humanos ofertado pelo projeto que promove ensino superior para pessoas com deficiência - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Vagas são para o curso de Recursos Humanos ofertado pelo projeto que promove ensino superior para pessoas com deficiênciaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 08/01/2026 13:40

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), está com inscrições abertas para uma nova turma do projeto “Diploma Cidadão”, que oferece ensino superior gratuito para Pessoas com Deficiência (PCDs). A iniciativa é uma parceria do governo municipal com o UGB (Centro Universitário Geraldo de Biasi).

Desta vez, as vagas – limitadas – são para o curso de Recursos Humanos, no turno da manhã, no campus Aterrado do UGB. O início das aulas está previsto para fevereiro. Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de janeiro, por meio do link https://bit.ly/DiplomaCidadaoRH.

O projeto tem como objetivo promover a inclusão social e ampliar as oportunidades de qualificação profissional para pessoas com deficiência, fortalecendo a autonomia e a inserção no mercado de trabalho.

“É uma grande oportunidade para aqueles que querem cursar uma faculdade. O Poder Público disponibiliza toda a condição, dando transporte, lanche. Mais uma vez Volta Redonda demonstra o interesse na inclusão, dando a eles a oportunidade de estarem ingressando numa faculdade. Eu, como secretário, fico muito feliz de poder compartilhar e vivenciar esse momento que eu sei que para eles é muito importante”, afirmou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp da SMPD – (24) 3511-3448 –, ou comparecer presencialmente à sede da secretaria, localizada na Avenida 17 de Julho, 20, no bairro Aterrado.