Vagas são para o curso de Recursos Humanos ofertado pelo projeto que promove ensino superior para pessoas com deficiênciaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Volta Redonda abre inscrições para nova turma do ‘Diploma Cidadão’
Vagas são para o curso de Recursos Humanos ofertado pelo projeto que promove ensino superior para pessoas com deficiência; Interessados podem se inscrever até o dia 30 de janeiro
Homem é preso por tráfico de drogas após reforço policial no bairro Vila Americana
Ação de agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública resultou na apreensão de entorpecentes que seriam comercializados no bairro
Prefeitura de Volta Redonda inicia 2026 com atividades do projeto ‘Juventude em Ação’ em unidades socioeducativas
Iniciativa utiliza a cultura hip-hop e o esporte para fortalecer vínculos e ampliar perspectivas de jovens em cumprimento de medidas provisórias
Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, terá gramado renovado para jogo entre Portuguesa e Flamengo no próximo domingo (11)
Parte da grama foi substituída e o restante foi revitalizado. Arquibancadas também passam por reforma geral para receber a torcida
Volta Redonda amplia para junho de 2026 prazo para imunizar jovens de 15 a 19 anos contra o HPV
Campanha do Ministério da Saúde quer alcançar meninos e meninas que não receberam a vacina na idade recomendada. Imunizante está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde
Ação da Prefeitura de Volta Redonda e Polícia Civil fecha canil clandestino e resgata cães vítimas de maus-tratos no Siderlândia
Dos 12 cães da raça Spitz Alemão encontrados, oito eram adultos e quatro filhotes, sendo que um já estava sem vida. Proprietária foi detida em flagrante e animais passam por avaliação veterinária
