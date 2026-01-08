A abertura da programação ocorreu no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase)Foto: Divulgação/Sejuv
Prefeitura de Volta Redonda inicia 2026 com atividades do projeto ‘Juventude em Ação’ em unidades socioeducativas
Iniciativa utiliza a cultura hip-hop e o esporte para fortalecer vínculos e ampliar perspectivas de jovens em cumprimento de medidas provisórias
Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, terá gramado renovado para jogo entre Portuguesa e Flamengo no próximo domingo (11)
Parte da grama foi substituída e o restante foi revitalizado. Arquibancadas também passam por reforma geral para receber a torcida
Volta Redonda amplia para junho de 2026 prazo para imunizar jovens de 15 a 19 anos contra o HPV
Campanha do Ministério da Saúde quer alcançar meninos e meninas que não receberam a vacina na idade recomendada. Imunizante está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde
Ação da Prefeitura de Volta Redonda e Polícia Civil fecha canil clandestino e resgata cães vítimas de maus-tratos no Siderlândia
Dos 12 cães da raça Spitz Alemão encontrados, oito eram adultos e quatro filhotes, sendo que um já estava sem vida. Proprietária foi detida em flagrante e animais passam por avaliação veterinária
Moto roubada é recuperada em ação conjunta entre Guarda Municipal de Volta Redonda e Polícia Civil
Veículo foi localizado no bairro Siderlândia após denúncias e a troca de informações entre as corporações
Prefeitura de Volta Redonda atende mais de 2 mil pessoas com passeio turístico gratuito
Iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo promove city tours temáticos para moradores e visitantes
