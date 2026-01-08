A abertura da programação ocorreu no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) - Foto: Divulgação/Sejuv

A abertura da programação ocorreu no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase)Foto: Divulgação/Sejuv

Publicado 08/01/2026 13:34

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), deu início nesta semana à primeira atividade de 2026 do projeto “Juventude em Ação”, com um ciclo de ações culturais e esportivas voltado a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no município.

A abertura da programação ocorreu no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), no bairro Roma, com adolescentes em medida socioeducativa provisória, por meio de uma oficina de rima e da participação do projeto Batalha da Aposta. A atividade marcou o início de uma programação que será desenvolvida ao longo das próximas quatro semanas.

Além do Degase, o ciclo de atividades também contemplará o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), no bairro Vila Mury, e a unidade de internação permanente do Degase, ampliando o alcance do projeto.

Desenvolvido pela Sejuv, o “Juventude em Ação” tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento pessoal dos adolescentes, estimular a expressão cultural e ampliar perspectivas de futuro, utilizando a cultura urbana e o esporte como ferramentas socioeducativas.

Um dos destaques da iniciativa é seu alcance regional, já que o Degase de Volta Redonda recebe jovens de diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro, ampliando o impacto das atividades para além dos limites da cidade.

A programação inclui sessões de cinema, oficinas de hip-hop e aulas de basquete, garantindo aos adolescentes oportunidades de lazer, expressão artística e prática esportiva durante o período de recesso escolar.

As atividades também integram as mobilizações do “Janeiro Branco”, campanha dedicada à conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental, com atenção especial à juventude em cumprimento de medidas socioeducativas.

Segundo o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, a iniciativa busca fortalecer vínculos, ampliar repertórios e proporcionar experiências transformadoras dentro das unidades.

“A cultura urbana é uma importante ferramenta socioeducativa, pois amplia horizontes, incentiva a expressão, gera identificação e pertencimento, e contribui para a construção de novos projetos de vida. Iniciar mais um ano com o ‘Juventude em Ação’ reafirma o compromisso da administração municipal com políticas públicas baseadas na cidadania, na inclusão social e no acesso à cultura pata todos”, destacou o secretário.