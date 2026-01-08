O casal foi encaminhado à unidade policial, onde permaneceu preso pelo crime de abandono de incapazFoto: Divulgação/GMVR - Semop
Guarda Municipal prende em motel casal suspeito de abandonar criança de 3 anos em Volta Redonda
Ação conjunta com o Conselho Tutelar e a Deam conseguiu deter mãe e padrasto de menina que foi localizada sozinha no bairro Retiro
Governo municipal avança em parcerias e fortalece infraestrutura da segurança pública em Volta Redonda e na região
Modernização de estruturas físicas, tecnologia de ponta e obras estratégicas consolidam modelo adotado pela administração
Volta Redonda abre inscrições para nova turma do ‘Diploma Cidadão’
Vagas são para o curso de Recursos Humanos ofertado pelo projeto que promove ensino superior para pessoas com deficiência; Interessados podem se inscrever até o dia 30 de janeiro
Homem é preso por tráfico de drogas após reforço policial no bairro Vila Americana
Ação de agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública resultou na apreensão de entorpecentes que seriam comercializados no bairro
Prefeitura de Volta Redonda inicia 2026 com atividades do projeto ‘Juventude em Ação’ em unidades socioeducativas
Iniciativa utiliza a cultura hip-hop e o esporte para fortalecer vínculos e ampliar perspectivas de jovens em cumprimento de medidas provisórias
Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, terá gramado renovado para jogo entre Portuguesa e Flamengo no próximo domingo (11)
Parte da grama foi substituída e o restante foi revitalizado. Arquibancadas também passam por reforma geral para receber a torcida
