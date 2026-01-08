O casal foi encaminhado à unidade policial, onde permaneceu preso pelo crime de abandono de incapaz - Foto: Divulgação/GMVR - Semop

Publicado 08/01/2026 17:39

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda, que integram a Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente, prenderam nesta quinta-feira (8) um casal suspeito de abandonar uma criança de 3 anos no município. A mãe, de 35 anos, e o padrasto, de 38, foram localizados em um motel no limite entre Volta Redonda e Barra Mansa, após diligências realizadas desde a noite anterior, quando a menina foi encontrada sozinha no bairro Retiro.

A ocorrência mobilizou uma ação conjunta envolvendo a Guarda Municipal, o Conselho Tutelar e a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam). O casal foi encaminhado à unidade policial, onde permaneceu preso pelo crime de abandono de incapaz.

De acordo com o registro de ocorrência, a criança foi encontrada sozinha por uma funcionária de um posto de combustíveis próximo à residência onde a família estaria morando. A menina chorava, estava suja de fezes e urina e apresentava sinais claros de negligência. Sensibilizada com a situação, a funcionária prestou os primeiros cuidados, deu banho e alimentação à criança e acionou imediatamente o Conselho Tutelar.

O Conselho Tutelar, por sua vez, entrou em contato com a Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente da Guarda Municipal e com a Deam, dando início às diligências para localizar os responsáveis legais. Desde então, as equipes realizaram buscas contínuas, intensificadas após a repercussão do caso em redes sociais e grupos de WhatsApp.

O casal foi encontrado nesta quinta-feira em um motel, onde, segundo os agentes, ambos apresentavam comportamento confuso, levantando a suspeita de estarem sob efeito de entorpecentes. Durante o atendimento, mãe e padrasto passaram a se acusar mutuamente pelo abandono da criança.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da atuação integrada e do trabalho especializado da Guarda Municipal na proteção dos direitos da criança e do adolescente.

“Casos como esse exigem resposta rápida, sensível e técnica. A Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente atua justamente para garantir a defesa da vida e dos direitos das crianças. A integração com o Conselho Tutelar e a Polícia Civil foi fundamental para responsabilizar os envolvidos e assegurar a proteção da criança”, afirmou o secretário.

A menina foi encaminhada para acolhimento institucional do município, onde permanecerá sob cuidados e proteção até uma decisão da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.