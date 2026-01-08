Modernização de estruturas físicas, tecnologia de ponta e obras estratégicas consolidam modelo adotado pela administração - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 08/01/2026 17:36

Volta Redonda - O Governo Municipal de Volta Redonda vem promovendo, nos últimos anos, um amplo processo de fortalecimento da infraestrutura da segurança pública. Por meio de parcerias, os investimentos são contínuos em tecnologia, ampliação de estruturas físicas, modernização de equipamentos e reforço da atuação integrada entre as forças de segurança. À frente desse processo está a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), responsável pela gestão e integração das políticas de segurança no município. Os investimentos consolidam Volta Redonda como referência estadual na segurança pública.

Entre os principais avanços está a expansão do sistema de videomonitoramento, que hoje conta com mais de duas mil câmeras espalhadas pela cidade, inclusive equipamentos particulares, cedidos pelos proprietários e integrados ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). A estrutura permite o monitoramento em tempo real de vias públicas, bairros e grandes eventos, além de contar com tecnologia de leitura de placas veiculares e reconhecimento facial, integrada aos bancos de dados das forças policiais, ampliando a eficiência na prevenção e na elucidação de ocorrências.

“A tecnologia segue sendo um pilar da segurança pública em Volta Redonda. O investimento em infraestrutura é fundamental para dar condições adequadas de trabalho às forças de segurança e garantir uma atuação mais eficiente. Estamos falando de tecnologia, estruturas modernas e planejamento, sempre com foco na preservação da vida e na proteção da população”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Construção e modernização de estruturas físicas

Outro eixo importante dos investimentos é a ampliação e modernização das estruturas físicas ligadas à segurança. Em 2025, tiveram início obras consideradas estratégicas, como a reforma da nova sede da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), que garantirão melhores condições de trabalho aos agentes e ampliarão a qualidade do serviço prestado à população.

Em construção, no bairro Roma, está o Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, em uma área cedida pela prefeitura, próxima à Rodovia Presidente Dutra. A unidade, subordinada ao Comando de Operações Especiais (COE), vai fortalecer o combate ao crime organizado em Volta Redonda e em toda a região do Médio Paraíba, reduzindo deslocamentos de equipes especializadas e garantindo maior eficiência nas operações.

Volta Redonda já conta com a Região Integrada de Segurança Pública (Risp), na Vila Mury. O equipamento trouxe um ganho estratégico, permitindo melhor integração entre as forças policiais e maior presença de agentes em uma região de grande densidade populacional. E a 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), na Ponte Alta, que antes era em Barra do Piraí e migrou para a cidade, reforçando a capacidade de investigação e apuração de delitos envolvendo militares, garantindo mais transparência e confiança no trabalho policial.

Outros dois novos equipamentos reforçarão a segurança de Volta Redonda: uma unidade de Polícia Ambiental (UPAm) e a nova sede da Polícia Federal (PF). A UPAm é um braço operacional do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e responsável por combater crimes ambientais em parques, florestas, rios e no litoral, atuando na fiscalização da fauna, flora, pesca ilegal e poluição, com atuação no policiamento ostensivo e educação ambiental. A nova sede da PF em Volta Redonda será construída em um terreno de 5 mil metros quadrados doado pelo governo municipal, localizado na Rua 758, entre os bairros Casa de Pedra e Siderópolis. O objetivo é melhorar as condições de trabalho dos servidores da PF, que atualmente funciona em um imóvel alugado no bairro Aterrado. A construção do novo espaço também está sendo impulsionada por uma emenda parlamentar do deputado federal General Pazuello, no valor de R$ 3 milhões.

A infraestrutura operacional também foi reforçada com a ampliação da frota, aquisição de equipamentos e fortalecimento das patrulhas especializadas da Guarda Municipal, que atuam de forma preventiva e mediadora em áreas como proteção à mulher, ao idoso, às crianças e adolescentes, ao meio ambiente e às garantias fundamentais, atuando em casos de intolerância religiosa, preconceito racial, discriminação contra pessoas com deficiência (PCDs) e a população LGBTQIA+. Essas estruturas ampliam o alcance da segurança pública e garantem atendimento mais qualificado à população.

Já a Operação Segurança Presente, projeto do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, vem atuando em pontos estratégicos com foco na prevenção e redução dos índices criminais. Os policiais atuam hoje na Vila Santa Cecília, Avenida Amaral Peixoto (Centro), rodoviária municipal e Aterrado. Contribuindo de forma efetiva para o sucesso da segurança pública de Volta Redonda, com prisões e a retirada de foragidos da Justiça das ruas. A presença dos agentes ainda contribui na otimização de recursos das forças de segurança e promove uma maior sensação de segurança na população.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, enalteceu a parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura, destacando o trabalho do prefeito Antonio Francisco Neto em prol da segurança pública.

“O trabalho tem sido produtivo graças à grande parceria que temos entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Volta Redonda. Os resultados já aparecem e como a segurança pública é um assunto transversal, que impacta todas as outras áreas, quem ganha é a população de Volta Redonda. Parabéns ao prefeito Neto, que vem investindo em tecnologia, fortalecendo a Guarda Municipal e trabalhando muito positivamente o ordenamento público.”

Ordenamento público e reforço policial

Além dessas grandes obras e investimentos em atendimentos especializados, o município investe continuamente na melhoria urbana como ferramenta de segurança, com ações de ordenamento como, por exemplo, poda de árvores e retirada de entulhos, ampliando a visibilidade e eliminando pontos que favorecem ações criminosas. O local mais recente a receber essa melhoria foi a Vila Americana, ampliando a presença policial no bairro e o monitoramento por câmeras, com a instalação de equipamentos em pontos estratégicos.

A Vila Americana, assim como a região do Santo Agostinho, alcançando os bairros Volta Grande I, II, III e IV, passará a contar em breve com o programa “Bairro Presente”, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Com isso, o projeto, que já atende os bairros São João, Laranjal, São Geraldo, Monte Castelo e Colina desde outubro do ano passado, será ampliado beneficiando mais de 80 mil pessoas. Policiais já estão sendo capacitados.

“Esse foi um pedido do vereador Gemílson Sukinho, do subprefeito do Santo Agostinho, Edmílson Vampirinho, e do líder comunitário Hilquias Lopes e do ex-vereador Lela, que nós levamos ao secretário estadual da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, que articulou a ação junto aos comandantes do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Ronaldo Martins, e do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Moisés Sardenberg”, destacou o deputado estadual Munir Neto, que articulou a melhoria.

O reforço policial também chega à Rodovia do Contorno. Apesar da segurança no local ser de responsabilidade do Governo Federal, a Polícia Militar está mantendo um policiamento 24 horas nas imediações do Parque do Contorno. Operações integradas envolvendo a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública já estão em andamento naquela região.

Os investimentos refletem uma visão moderna e integrada da segurança pública adotada em Volta Redonda, mas que tem sido reforçada com o apoio da população.

O prefeito Neto agradeceu a todos que contribuem para a melhoria da segurança pública de Volta Redonda. “Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao Coronel Menezes e ao deputado Munir, todos tem feito um belíssimo trabalho e acreditam muito em Volta Redonda. Parabenizar também o Coronel Henrique, que tem liderado e unido as forças de segurança do município em prol de uma cidade ainda mais segura. Essa união de esforços tem dado resultados positivos e nossa cidade está no caminho certo para se tornar a mais segura do país.”