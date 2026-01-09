Unidade distribuiu ao longo do ano aproximadamente R$ 2,5 milhões em medicamentos e insumos - Foto: Divulgação/SMS

Unidade distribuiu ao longo do ano aproximadamente R$ 2,5 milhões em medicamentos e insumosFoto: Divulgação/SMS

Publicado 09/01/2026 16:14

Volta Redonda - A Farmácia Municipal de Volta Redonda – unidade ligada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – encerrou 2025 com um balanço positivo dos serviços prestados à população. Ao longo do ano, foram realizados mais de 123 mil atendimentos – um aumento de cerca de 20% em relação a 2024 –, garantindo o acesso gratuito a medicamentos e insumos essenciais para o tratamento de pacientes da rede pública de saúde.

No período, a unidade distribuiu aproximadamente R$ 2,5 milhões em produtos, beneficiando milhares de moradores e contribuindo diretamente para a continuidade dos tratamentos e a melhoria da qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Apesar do grande fluxo de gente, eu sou sempre muito bem atendida. Os funcionários são muito educados e prestativos, inclusive quando é necessário nos orientar sobre o uso de remédios e demais serviços do SUS”, afirmou Carmen da Silva, moradora do bairro Santa Rita do Zarur e usuária frequente da Farmácia Municipal.

Atualmente, a Farmácia Municipal padroniza para distribuição 150 itens, classificados como componentes básicos da Assistência Farmacêutica. Entre os medicamentos distribuídos estão aqueles voltados ao controle de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, além de antibióticos, insumos para curativos e outros materiais utilizados na rotina da assistência em saúde.

Juliana Boechat, diretora de Assistência Farmacêutica da Farmácia Municipal, ressaltou que ao longo dos anos foi possível acompanhar um aumento expressivo no número de pacientes atendidos. “Isso sem dúvida representa uma série de desafios que compreendem desde o processo de abastecimento até a distribuição para as unidades e dispensação aos pacientes. Temos nos organizado e isso tem funcionado por conta da qualidade da nossa equipe”, declarou.

A Farmácia Municipal fica localizada na Rua Édson Passos, 171, Aterrado. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.