O passeio contou com a participação de 57 pessoas, entre crianças e adolescentes com deficiênciaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 09/01/2026 16:19

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), realizou nesta sexta-feira, dia 9, a atividade “Férias Inclusivas – Zoo-VR”, no Parque Zoológico Municipal. O passeio contou com a participação de 57 pessoas, entre crianças e adolescentes com deficiência, além de familiares e responsáveis.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar momentos de lazer, socialização e inclusão durante o período de férias escolares, garantindo o acesso das pessoas com deficiência a um dos principais espaços públicos de lazer do município. Para assegurar a participação de todos, a SMPD disponibilizou transporte inclusivo, com busca e retorno dos participantes em suas residências, por meio do ônibus do programa Transporte Cidadão.

Durante a visita, os participantes puderam conhecer as atrações do Zoo-VR, que ocupa uma área de mais de 150 mil metros quadrados e abriga cerca de 300 animais de diversas espécies. O espaço também oferece ampla área verde, locais para piquenique, parquinho infantil com brinquedos adaptados para pessoas com deficiência (PCDs) e ambiente integrado ao entorno da Floresta da Cicuta.

Para a avó Selena da Silva Cristóvão, que acompanhou o neto Matheus, de 8 anos, a experiência vai além do lazer. “Esses passeios ajudam muito, porque muitas vezes eles ficam muito tempo dentro de casa. Quando saem, interagem, brincam com outras crianças e veem coisas diferentes, eles ficam mais calmos. Para o Matheus, é como uma terapia. Ele gasta energia, se acalma e isso faz muito bem para ele”, destacou Selena.

A moradora do bairro Aterrado, Mônica Vieira, participou da atividade com os dois filhos: Léo, de 5 anos, diagnosticado com autismo, e Melissa, de 11 anos, que possui atraso global no desenvolvimento. Segundo ela, a proposta do passeio coletivo faz toda a diferença.

“Quando venho sozinha com eles, é diferente. Aqui, eles estão com outras crianças, outras famílias, todo mundo vivendo situações parecidas. É um ambiente de respeito e inclusão. A gente se sente mais à vontade, acolhido. Esses momentos são muito importantes para eles e para nós mães”, afirmou.

Entre outros atrativos, o local também abriga o Recinto de Imersão, com aproximadamente 750 metros quadrados, que permite o contato direto com aves durante visitas guiadas em pequenos grupos. O espaço é totalmente telado e conta com sistema de segurança composto por salas de acesso que impedem a fuga dos animais. O anfiteatro “Arca do Saber” também integra o complexo, recebendo apresentações culturais, como teatro e contação de histórias, voltadas para crianças e visitantes.

Política de inclusão

A atividade “Férias Inclusivas – Zoo-VR” integra o conjunto de ações desenvolvidas pela SMPD para ampliar o acesso das pessoas com deficiência aos equipamentos públicos e fortalecer as políticas de inclusão em Volta Redonda. O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou a importância da ação.

“Esses passeios reforçam o compromisso da prefeitura com a inclusão e com o direito ao lazer das pessoas com deficiência. É um momento de interação, convivência e alegria, especialmente em um período de férias, que faz muita diferença para as famílias”, ressaltou.

Zoológico – O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda é uma opção de lazer gratuita durante as férias escolares. Localizado na Rua 93-C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, o espaço funciona de terça a domingo, das 8h às 16h30, e recebe visitantes de todas as idades.