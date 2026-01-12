Unidade é referência na oferta de consultas especializadas, exames e tratamentosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Policlínica da Cidadania, em Volta Redonda, fecha 2025 com cerca de 130 mil atendimentos
Unidade é referência na oferta de consultas especializadas, exames e tratamentos
Policlínica da Cidadania, em Volta Redonda, fecha 2025 com cerca de 130 mil atendimentos
Unidade é referência na oferta de consultas especializadas, exames e tratamentos
Prefeitura de Volta Redonda leva pessoas com deficiência para Férias Inclusivas no Zoo-VR
Ação garantiu transporte inclusivo e momentos de lazer, socialização e inclusão para crianças, adolescentes, familiares e responsáveis no Parque Zoológico Municipal
Acidentes de motos crescem quase 25% em 2025, em Volta Redonda
Números do comparativo com 2024 são baseados nos registros de atendimentos a motociclistas no HSJB. Para mudar essa realidade, prefeitura promove ações de conscientização e capacitação de condutores
Farmácia Municipal de Volta Redonda registra mais de 123 mil atendimentos em 2025
Unidade distribuiu ao longo do ano aproximadamente R$ 2,5 milhões em medicamentos e insumos
Guarda Municipal prende em motel casal suspeito de abandonar criança de 3 anos em Volta Redonda
Ação conjunta com o Conselho Tutelar e a Deam conseguiu deter mãe e padrasto de menina que foi localizada sozinha no bairro Retiro
Governo municipal avança em parcerias e fortalece infraestrutura da segurança pública em Volta Redonda e na região
Modernização de estruturas físicas, tecnologia de ponta e obras estratégicas consolidam modelo adotado pela administração
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.