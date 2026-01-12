Unidade é referência na oferta de consultas especializadas, exames e tratamentos - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 12/01/2026 13:18

Volta Redonda - A Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, no Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), em Volta Redonda, apresentou balanço positivo dos atendimentos realizados em 2025. Ao longo do ano, foram 129,6 mil registros – cerca de 10,8 mil pessoas atendidas mensalmente –, indicando aumento na oferta de serviços especializados à população.

Referência em atendimento ambulatorial, a Policlínica oferece consultas em 16 especialidades médicas: alergia, angiologia, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, hematologia pediátrica, neurologia, nutricionista, oftalmologia, ortopedia, ortóptica, otorrinolaringologia, pneumologia, reumatologia e urologia.

Além das consultas, a unidade realiza exames e tratamentos especializados, como audiometria, eletroencefalograma e fototerapia (Puva), contribuindo para diagnósticos mais rápidos e tratamento contínuo dos pacientes.

Outro destaque é o tratamento de vitiligo e psoríase, sendo Volta Redonda referência regional no atendimento a essas doenças. Atualmente, são realizadas 65 consultas semanais para tratamento com fototerapia, atendendo moradores do município e de cidades vizinhas.

O coordenador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria, lembrou a situação que encontrou a policlínica em 2021, quando reassumiu o cargo. “Encontramos uma realidade muito difícil: a unidade estava fechada, os consultórios danificados e, naquele momento, não havia nenhuma condição de atendimento à população. Diante disso, promovemos a reforma necessária e devolvemos a Policlínica à sociedade, totalmente em funcionamento”, afirmou, ressaltando o aumento no número de atendimentos no decorrer dos anos.

“De 2021 até hoje, já realizamos mais de 635 mil atendimentos, o que demostra a importância e a força desse serviço. É algo extremamente gratificante, algo muito bonito de se ver: um espaço dentro de um estádio de futebol que hoje é sinônimo de cuidado, acolhimento e saúde para milhares de pessoas”, concluiu.