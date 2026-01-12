Cidade encerrou o ano com os menores índices de roubos e furtos dos últimos 22 anos, segundo dados do ISP-RJ - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 12/01/2026 13:20

Volta Redonda - Volta Redonda encerrou o ano de 2025 com resultados históricos na área da segurança pública, consolidando-se como uma das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) apontam quedas expressivas em diversos indicadores criminais, além do registro zero para crimes de alta gravidade, como latrocínio – roubo seguido de morte – e roubos de carga.

De acordo com o levantamento do ISP, não houve nenhum caso de roubo de carga em Volta Redonda ao longo de todo o ano de 2025, representando uma redução de 100% em relação ao ano anterior. Outro dado que chama atenção é o roubo de rua, que chegou a atingir 418 ocorrências em 2018, mas em 2025 fechou com 55 registros – o menor e melhor índice dos últimos 22 anos.

O roubo de veículos também apresentou desempenho histórico. Em 2025, o município registrou 19 ocorrências, frente a 26 no ano anterior, o que representa uma redução de 27%. Um dos melhores resultados desde a criação do ISP. Em cinco meses consecutivos de 2025, não houve nenhum registro de roubo de veículo. O dado se torna ainda mais expressivo quando considerado que Volta Redonda possui uma frota estimada em 160 mil veículos.

Outro indicador relevante é o furto de veículos: em 2025 caiu para 70 ocorrências, com redução de 33% em relação a 2024. Esse tipo de delito chegou a ter 436 registros em 2007, e agora registra o menor índice em mais de duas décadas (se comparado com os números contabilizados desde 2003). O roubo a estabelecimento comercial também alcançou seu melhor resultado histórico, fechando o ano com 15 registros, contra 17 no ano anterior e 136 em 2023.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, os resultados são fruto de uma política de segurança pública estruturada, com investimentos contínuos em tecnologia, integração das forças de segurança e ações preventivas.

“Esses números não surgem por acaso. Eles são resultado direto dos investimentos feitos pelo governo municipal, da integração entre as forças de segurança e de uma estratégia que une tecnologia, inteligência e presença constante nas ruas. Esses números comprovam que os investimentos foram acertados e geraram resultados positivos na segurança e transformaram a nossa cidade”, destacou Coronel Henrique.

Avanços estruturais e proximidade com a população

Entre os avanços estruturais, Volta Redonda conta atualmente com mais de duas mil câmeras de monitoramento, além de um sistema de reconhecimento facial, que tem sido fundamental para a prevenção de crimes e identificação rápida de suspeitos e foragidos da Justiça. Em 2025, também foram iniciadas obras estratégicas, como a construção do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, no bairro Roma, fortalecendo o combate ao crime organizado em toda a região, e a modernização do quartel da Guarda Municipal, garantindo melhores condições de trabalho aos agentes e mais eficiência no atendimento à população.

O município também se destaca pela criação e fortalecimento de patrulhas especializadas e pioneiras, como a Patrulha de Proteção ao Idoso, referência no estado do Rio de Janeiro, que já capacitou mais de 10 mil pessoas, inclusive em outros municípios, promovendo prevenção, orientação e respeito aos direitos da população.

Na área social e educativa, mais de 10 mil pessoas foram capacitadas em 2025 por meio de projetos de cidadania e educação no trânsito, como Minicidade do Trânsito, Piloto Cidadão, Guarda Mirim e Pilotagem Segura e Cidadã, reforçando que a adoção de atos seguros é um dos eixos centrais da política de segurança.

Outro diferencial na segurança pública de Volta Redonda é a proximidade com a população. Atualmente, de forma suplementar, mais de 23 mil pessoas participam dos grupos de WhatsApp da Secretaria de Ordem Pública, que crescem diariamente atendendo os 122 bairros da cidade, criando um canal direto de comunicação – denúncias e troca de informações em tempo real.

“Com mais serviços, ações firmes e a integração das forças de segurança, Volta Redonda está cada vez mais segura. Os resultados de 2025 mostram que estamos no caminho certo. Confiem na segurança pública da nossa cidade”, concluiu Coronel Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu a todos que contribuem para a melhoria da segurança pública de Volta Redonda. “Nós só temos a agradecer às parcerias com o governador Cláudio Castro e o Coronel Menezes (secretário de Estado de Polícia Militar), além do deputado estadual Munir Neto. Parabenizar também o Coronel Henrique, que tem liderado e unido as forças de segurança do município em prol de uma cidade cada vez mais segura. Eu não tenho dúvidas de que hoje Volta Redonda é uma das cidades mais seguras do país, os resultados comprovam o que eu estou dizendo", disse Neto.