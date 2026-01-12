Crescimento em relação ao ano anterior ultrapassou os 14% - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Crescimento em relação ao ano anterior ultrapassou os 14%Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 12/01/2026 13:36

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da rede municipal de Saúde de Volta Redonda, comemora os recordes sucessivos em relação ao número de cirurgias alcançados em 2025. No ano passado, a unidade realizou 6.823 cirurgias, divididas em 13 especialidades, resultado 14,78% maior que em 2024, quando 5.944 procedimentos foram feitos. O destaque de 2025 ficou com a oftalmologia, que apresentou crescimento de 212,98%, em relação a 2024, passando de 208 para 651 cirurgias.

Além das cirurgias oftalmológicas, apresentaram crescimento significativo os procedimentos nas especialidades buco-maxilo, com 99 cirurgias em 2024 e 123 em 2025 – aumento de mais de 24%; e traumato-ortopedia, que passou de 1.634 cirurgias em 2024 para 1.826 em 2025, 11,75% a mais de um ano para o outro. O hospital também registrou crescimento no número de procedimentos de pediatria, gineco-obstetrícia, urologia, neurocirurgia, e cirurgia geral. E ainda aconteceram na unidade cirurgias vasculares, toráxicas, plásticas, de proctologia e otorrinolaringologia.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, comemorou os resultados em 2025 e afirmou que o trabalho continua em 2026. “Esse resultado é reflexo dos investimentos feitos nos últimos cinco anos, com a modernização do hospital, aquisição de novos equipamentos e, sobretudo, a valorização da nossa equipe multidisciplinar”, disse Faria, reforçando o compromisso da unidade em ampliar o acesso da população, reduzir filas e garantir um atendimento de qualidade.

“O Hospital São João Batista vai crescer, ganhar um prédio anexo, que está quase pronto. A obra está nos estágios finais de acabamento e quase todos os equipamentos já estão comprados e já foram entregues no hospital. Logo, estão instalados. Está faltando pouco para que a capacidade de atendimento da unidade seja ainda mais ampliada”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Mutirões aos fins de semana e feriados

Os mutirões realizados no HSJB aos finais de semana e durante os feriados também têm contribuído com crescimento contínuo do número de cirurgias na unidade. A ação se tornou uma das principais ferramentas para ampliar a capacidade de atendimento.

Entre a última sexta-feira, dia 9, e o sábado, 10, um mutirão de cirurgias ortopédicas beneficiou dez pacientes. Na sexta, uma mulher, de 53 anos, passou por videoartroscopia – cirurgia minimamente invasiva – de joelho direito; e um homem, de 54 anos, fez o mesmo procedimento no joelho esquerdo. As duas cirurgias foram executadas pelo ortopedista Flávio Reis, que também atua como diretor-médico do hospital.

A maioria dos atendimentos aconteceu no sábado, dia 10: uma mulher, de 83 anos, passou por osteossintese de fratura – cirurgia para fixar os fragmentos ósseos usando materiais metálicos (placas, hastes, parafusos, pinos) – para alinhar e estabilizar o osso fêmur direito, também feita por Flávio Reis; outra mulher, de 71 anos, também fez osteossíntese de fratura diáfise no fêmur direito, com o médico Paulo Henrique.

No mesmo dia, o médico Flávio Reis também fez videoartroscopia de joelho direito em uma mulher de 56 anos; artroplastia – substitui uma articulação danificada por uma prótese – de joelho direito em mulher de 74 anos; e videoartroscopia de joelho direito em homem de 36 anos.

Também no sábado, o médico Paulo Henrique fez osteossíntese de fratura diáfise no 5º dedo da mão direita em um homem de 40 anos; osteossíntese de fratura diafisária de úmero esquerdo em homem de 28 anos; tratamento cirúrgico de dedo em martelo – corrige a ponta do dedo caída – em homem de 15 anos; e osteossintese de fratura de rádio distal esquerdo em homem de 26 anos.

Os mutirões foram concentrados em especialidades com maior demanda reprimida, como ortopedia e oftalmologia. A iniciativa permitiu diminuir o tempo de espera para cirurgias eletivas.