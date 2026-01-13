Veículo foi identificado por câmeras de monitoramento e localizado após ação integrada com o setor de Inteligência da GMVR - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 13/01/2026 14:53

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou, nessa segunda-feira (12), um carro com registro de furto no bairro Aterrado. A identificação do automóvel, um Suzuki Jimny, ocorreu com o apoio do setor de Inteligência da GMVR, que detectou a entrada do carro no município por meio das câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Após a confirmação da circulação do veículo pela cidade, equipes da Guarda Municipal em patrulhamento foram acionadas e iniciaram buscas direcionadas. O serviço de inteligência indicou a passagem do automóvel pelo bairro Aterrado, levando os agentes até a Avenida da Integração, nas proximidades do Restaurante Popular, onde o carro foi localizado estacionado.

No momento da localização, o condutor não estava presente. Os guardas aguardaram seu retorno e realizaram a abordagem. Em seguida, o veículo e o condutor foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para as medidas cabíveis.

O indivíduo foi ouvido e responderá em liberdade enquanto o caso segue sob investigação. O veículo recuperado permaneceu apreendido na delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou o papel da tecnologia no fortalecimento das ações de segurança pública no município. “As câmeras de monitoramento são ferramentas fundamentais no combate à criminalidade. Hoje, nenhum veículo entra ou sai de Volta Redonda sem ser notado, inclusive por meio de softwares de comportamento e câmeras de leitura de placas veiculares. Aliadas ao trabalho do patrulhamento e da inteligência da Guarda Municipal, essas tecnologias ampliam nossa capacidade de resposta, tornam as abordagens mais eficazes e reforçam a certeza de que, em Volta Redonda, não há espaço para a impunidade. Parabéns a todos os agentes”, afirmou Coronel Henrique.