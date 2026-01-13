A obra está sendo executada pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Arena Esportiva do bairro Aterrado passa por ampla reforma em Volta Redonda
Obra, executada pelo Furban, tem investimento de R$ 471 mil e previsão de término para seis meses, dos quais dois já foram concluídos
Faetec de Volta Redonda abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação para adolescentes
Interessados podem se inscrever pelo site www.faetec.rj.gov.br até o dia 25 de janeiro
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, fecha 2025 com número recorde de cirurgias
Crescimento em relação ao ano anterior ultrapassou os 14%, com destaque para os procedimentos oftalmológicos que aumentaram em mais de 200%
Secretaria da Juventude de Volta Redonda registra quase 19 mil atendimentos em 2025
Balanço destaca projetos, capacitações e eventos que ampliaram oportunidades e fortaleceram políticas públicas para jovens no município
Volta Redonda abre solicitação de vagas escolares para o ano letivo de 2026
Cadastro é destinado a crianças da Educação Infantil que não participaram da Chamada Escolar; e do Ensino Fundamental que não estão matriculados na rede municipal
Volta Redonda zera latrocínios e roubos de carga e registra queda histórica da criminalidade em 2025
Cidade encerrou o ano com os menores índices de roubos e furtos dos últimos 22 anos, segundo dados do ISP-RJ
