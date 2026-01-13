A obra está sendo executada pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 13/01/2026 14:48

Volta Redonda - A Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, está passando por uma reforma estrutural completa. A obra, executada pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), tem investimento de R$ 471 mil e prazo previsto para término de seis meses, dos quais dois já foram concluídos.

Entre as etapas já finalizadas estão a raspagem e remoção de emboço deteriorado, seguida da aplicação de novo emboço, deixando as paredes preparadas para pintura; a substituição de todas as portas de alumínio; e o reparo da arquibancada ao lado da cozinha.

Atualmente, as equipes trabalham na remoção de emboço e raspagem das paredes do salão sob a arquibancada, preparando o espaço para receber novo acabamento. Também está em fase final o reparo da arquibancada superior, que será impermeabilizada com borracha líquida, tecnologia adotada para eliminar definitivamente os problemas de infiltração no salão inferior.

Nas próximas fases da obra, será realizada a demolição de uma platibanda – “mureta” usada para esconder o telhado – que apresenta risco estrutural, seguida de sua reconstrução. O projeto prevê ainda a substituição do telhado, com a troca das telhas de amianto por telhas galvanizadas, oferecendo mais segurança e durabilidade. Após a execução do telhado e da nova platibanda, as paredes externas receberão impermeabilização e, por fim, será feita a pintura geral da arena.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a reforma é fundamental para garantir melhores condições de uso do espaço. “A Arena do Aterrado é um equipamento muito importante para o esporte e o lazer da nossa cidade. Esse investimento vai permitir mais segurança, conforto e qualidade para as atividades desenvolvidas diariamente no local, atendendo crianças, adultos e idosos”, destacou.

Atividades para população

A Arena Professor Paulo Camargo de Melo é um dos principais equipamentos esportivos do município e oferece diversas atividades organizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). No período da manhã, o espaço recebe aulas de ginástica para a terceira idade, treinamento funcional, futsal infantil e futebol society. À tarde, são realizadas atividades de futsal e futebol society, além de basquete, handebol, vôlei e alongamento para adultos. Já no período da noite, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, acontece o futebol adulto de lazer. Aos sábados pela manhã, o local também é utilizado para futebol de lazer.