As inscrições vão até o dia 25 de janeiro, de forma onlineFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Faetec de Volta Redonda abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação para adolescentes
Interessados podem se inscrever pelo site www.faetec.rj.gov.br até o dia 25 de janeiro
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, fecha 2025 com número recorde de cirurgias
Crescimento em relação ao ano anterior ultrapassou os 14%, com destaque para os procedimentos oftalmológicos que aumentaram em mais de 200%
Secretaria da Juventude de Volta Redonda registra quase 19 mil atendimentos em 2025
Balanço destaca projetos, capacitações e eventos que ampliaram oportunidades e fortaleceram políticas públicas para jovens no município
Volta Redonda abre solicitação de vagas escolares para o ano letivo de 2026
Cadastro é destinado a crianças da Educação Infantil que não participaram da Chamada Escolar; e do Ensino Fundamental que não estão matriculados na rede municipal
Volta Redonda zera latrocínios e roubos de carga e registra queda histórica da criminalidade em 2025
Cidade encerrou o ano com os menores índices de roubos e furtos dos últimos 22 anos, segundo dados do ISP-RJ
Policlínica da Cidadania, em Volta Redonda, fecha 2025 com cerca de 130 mil atendimentos
Unidade é referência na oferta de consultas especializadas, exames e tratamentos
