As inscrições vão até o dia 25 de janeiro, de forma online - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

As inscrições vão até o dia 25 de janeiro, de forma onlineFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 12/01/2026 13:39

Volta Redonda - A Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) de Volta Redonda está com inscrições abertas para quatro cursos gratuitos de qualificação profissional, voltados para adolescentes de 13 a 17 anos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.faetec.rj.gov.br até o dia 25 de janeiro. As vagas são limitadas.

A iniciativa oferece oportunidades de aprendizado em diferentes áreas, promovendo desenvolvimento educacional, cultural e esportivo. Os cursos disponíveis são: Inglês, Espanhol, Informática e Trancista. As atividades serão presenciais, na unidade Faetec de Volta Redonda, localizada na Rua Mil e Quinze, s/n, bairro Santo Agostinho.

Cada candidato poderá selecionar até quatro cursos, inserindo todas as opções em uma mesma inscrição. Após o período de inscrições, a seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio. As orientações sobre as próximas etapas, como a efetivação da matrícula, serão realizadas diretamente pela unidade da Faetec de Volta Redonda.