Programa, lançado em julho de 2021, atinge os 26 mil procedimentos do tipo realizados em mutirões no centro oftalmológico móvelFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 13/01/2026 15:25

Volta Redonda - A primeira etapa de 2026 do Revi-VER, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda em julho de 2021 para ampliar a oferta de cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde), iniciada nesta terça-feira, dia 13, tem 400 cirurgias de catarata agendadas. Com o mutirão de janeiro, o programa atinge os 26 mil procedimentos do tipo realizados. A grande maioria das cirurgias, que restabelecem a visão, acontece no Centro Oftalmológico Móvel, que fica na Ilha São João, mas pacientes com comorbidades são encaminhados para o Hospital São João Batista (HSJB).

“O hospital acolhe as pessoas que precisam de sedação e monitoramento para passar pela cirurgia de catarata. Pessoas com idade avançada e que possuem alguma comorbidade como cardiopatias, hipertensão arterial, AVC (Acidente Vascular Cerebral), Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Nesses casos, a operação acontece no centro cirúrgico do HSJB”, explicou o diretor-geral da unidade, o vice-prefeito Sebastião Faria.

No Hospital São João Batista, além das cirurgias de catarata em pacientes com comorbidades, a equipe do Instituto de Olhos Parolin (empresa contratada pela Prefeitura de Volta Redonda para executar o programa Revi-VER e coordenar o serviço oftalmológico no município) também realiza cirurgias de vitrectomia – que pode incluir a cirurgia de catarata concomitantemente; de estrabismo; dacriocistorrinostomia, para a desobstrução do ducto nasolacrimal; plástica; além de aplicação de injeção intravítreo, aplicada no globo ocular, geralmente utilizada para tratamento de doenças de retina.

A aposentada Ivonete Marcelino Gomes, moradora do bairro Três Poços, foi uma das pacientes que fizeram a cirurgia de catarata no Hospital São João Batista com a equipe do Revi-VER. O procedimento na segunda vista aconteceu há cerca de um mês e ela já recebeu alta médica.

“O projeto da prefeitura me fez voltar a enxergar bem, mas antes disso, me devolveu a esperança. Escutei de um médico que não tinha mais jeito, que ia ficar cega, um dia ia acordar sem enxergar. Quando fui encaminhada para o Centro Oftalmológico Municipal, o dr. Gabriel foi muito atencioso e disse que ia reparar a minha vista. Agradeço a ele e a toda equipe do Revi-VER. Hoje, comemoro a alta médica da cirurgia na segunda vista e estou vendo muito bem”, disse Ivonete.

O prefeito Antonio Francisco Neto comemora os números alcançados pelo Revi-VER. “Implantamos o programa para zerar a fila de espera para a cirurgia de catarata em Volta Redonda, mas o programa teve um alcance ainda maior, devolvendo a visão a milhares de pessoas, melhorando muito a qualidade de vida delas.

“Devemos o resultado alcançado à unidade móvel que fica na Ilha São João, mas vamos avançar ainda mais com a construção do Hospital dos Olhos, também na Ilha, que vai oferecer mais conforto aos pacientes”, falou o prefeito, agradecendo a parceria do governador do estado do Rio, Cláudio Castro, e do deputado federal Doutor Luizinho, fundamental para o crescimento de Volta Redonda, principalmente na área da Saúde.

Mutirão de janeiro de 2026

Nesta semana, entre esta terça-feira, dia 13, e sexta-feira, dia 16, além das 400 cirurgias de catarata, estão agendadas 50 cirurgias de pterígio – nos quatro anos e meio de Revi-VER, mais de mil procedimentos do tipo foram realizados pelo programa. Além de 260 procedimentos YAG Laser para limpeza de lente; 300 consultas pré-cirúrgicas; e ainda 180 consultas de retorno após 30 dias da operação. No Centro Oftalmológico, na Policlínica da Cidadania, no Estádio Raulino de Oliveira (bairro Jardim Paraíba), acontecem os exames de OCT (Tomografia de Coerência Óptica), que permite avaliar as estruturas oculares e diagnosticar diversos tipos de doença. Todos os atendimentos são agendados previamente.