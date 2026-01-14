Ao longo do ano, o espaço educativo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) capacitou 7.791 pessoas - Foto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - A Minicidade do Trânsito de Volta Redonda encerrou 2025 com resultados expressivos e impacto direto na formação de cidadãos mais conscientes. Ao longo do ano, o espaço educativo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) capacitou 7.791 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, consolidando-se como uma das principais ferramentas de educação e prevenção de acidentes no trânsito do município.

O número representa um crescimento significativo em relação ao primeiro semestre e demonstra a adesão de escolas, projetos sociais e entidades comunitárias à proposta. Durante 2025, passaram pela Minicidade alunos das redes municipal e particular de ensino, usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), participantes de projetos sociais, associações de moradores e grupos específicos, como pessoas com deficiência, autistas e idosos.

O espaço reproduz um sistema viário urbano completo, com ruas, cruzamentos, semáforos e sinalização, permitindo que os visitantes vivenciem, de forma prática e lúdica, situações reais do dia a dia no trânsito. A iniciativa tem como foco principal a formação desde a infância, estimulando o respeito às leis, a empatia e a responsabilidade coletiva, além de promover inclusão social e aproximação da Segurança Pública com a população.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, os números confirmam a importância do investimento contínuo em educação como estratégia de segurança. “A lei mais eficiente no trânsito é a educação. Quando alcançamos quase 8 mil pessoas em um único ano, estamos falando de milhares de multiplicadores de boas práticas. A Minicidade do Trânsito salva vidas ao formar cidadãos mais conscientes, além de fortalecer a relação de proximidade da Segurança Pública com crianças, famílias e comunidades. Esse resultado é fruto de planejamento, dedicação das equipes e do compromisso de Volta Redonda com um trânsito mais humano e seguro”, destacou Coronel Henrique.

Agendamento de visitas

Escolas, associações de moradores e entidades sociais interessadas em conhecer a Minicidade do Trânsito podem agendar visitas de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, exceto em dias de chuva, pelo telefone (24) 99290-7177 (WhatsApp). Os atendimentos começarão a ser feitos em fevereiro.

Cidadão em Construção

Além das atividades da Minicidade do Trânsito, a Semop mantém projetos complementares voltados à formação cidadã que integram o "Cidadão em Construção", como a Guarda Mirim e o Piloto Cidadão, este último realizado em parceria com as secretarias da Juventude (Sejuv) e de Assistência Social (Smas). Com aulas no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube, jovens entre 14 e 17 anos recebem noções de segurança no trânsito e, em seguida, pilotam karts. O objetivo é ampliar o alcance das ações educativas e reforçar o compromisso do município com a prevenção, a inclusão e a segurança viária.

No mesmo local, a Semop oferece um curso gratuito de pilotagem para motociclistas habilitados. A capacitação ocorre todas às terças-feiras. O curso conta com conteúdo teórico e prático, abordando técnicas de condução do veículo e noções de educação no trânsito. A capacitação é ministrada pelo multicampeão e piloto profissional Helder Shad. As inscrições para o curso de pilotagem podem ser feitas de segunda a sexta-feira na Semop, localizada na Ilha São João, ou pelo telefone (24) 99288-5500 (WhatsApp), das 9h às 18h. Os interessados precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possuir moto de até 300 cc, já que as aulas ocorrem no veículo do aluno.