Percentual mínimo será de 4,26%, referente ao IPCA, que mede a inflação no país - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Percentual mínimo será de 4,26%, referente ao IPCA, que mede a inflação no paísFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 13/01/2026 15:36

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, garantiu nesta terça-feira (13) um reajuste mínimo de 4,26% para os servidores municipais neste ano – o valor é referente ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação no país. De acordo com o prefeito, o índice vai se estender para funcionários ativos, inativos e pensionistas, e terá data confirmada em breve.

“Nossa prioridade será garantir a reposição, não deixar o servidor perder o poder de compra e, principalmente, manter os pagamentos em dia”, frisou Neto, destacando que até a data do anúncio do dia do reajuste esse índice poderá até ser aumentado, dependendo do ritmo da arrecadação.

O secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, ressalta que os servidores que ganham o salário-mínimo acrescido de auxílio-alimentação e gratificação social terá remuneração mínima de R$ 2.171,00 – valor 34% maior que o mínimo nacional, que é R$ 1.621,00.

“Vale ressaltar também que o reajuste que a administração municipal irá conceder aos inativos e pensionistas será maior que o praticado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que é de 3,9%, tendo como base o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor”, explica Franco.

Esse é o quarto reajuste salarial do funcionalismo seguido, beneficiando cerca de 14 mil funcionários, entre servidores e diretores da administração direta, autarquias, fundações e empresas públicas, além dos inativos, pensionistas, ocupantes de funções de confiança, cargos comissionados e secretários municipais.

No ano passado, foi concedido 5% no salário-base – acima da inflação acumulada entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025, medida pelo IPCA, que foi de 4,56%. Em 2024, foram 7% – índice maior que o reajuste do salário-mínimo à época (6,97%); e, em 2023, o reajuste foi de 7,42%.

“Estamos sempre buscando um índice acima da inflação, mas que não comprometa a governabilidade, já que tivemos quedas nas receitas ao longo dos últimos anos, incluindo a principal receita do município, que é o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). E temos que trabalhar dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal”, lembrou Neto.

Auxílio-alimentação e cesta-básica

Além dos reajustes, o funcionalismo também foi beneficiado na atual gestão do prefeito Antonio Francisco Neto com o aumento do valor do auxílio-alimentação (de R$ 250 para R$ 350) e ainda houve a criação da cesta-básica para aposentados e pensionistas no valor de R$ 350,00, equivalente aos servidores da ativa.

Neto lembrou, ainda, que nos últimos anos a prefeitura também conseguiu antecipar pagamentos das parcelas do 13º salário e de pagamentos próximos a feriados prolongados e datas festivas, além de proporcionar diversos outros benefícios ao funcionalismo.

“Sabemos que os servidores merecem mais, e estamos trabalhando para isso, e agradeço a todo o nosso funcionalismo que tem trabalhado para garantir o melhor serviço à população, e nos ajudado a administrar a cidade com responsabilidade e eficiência”, ressaltou o prefeito.