Iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância do cuidado emocional e do diálogoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 14/01/2026 16:21

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Divisão Técnica de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está promovendo uma série de atividades em alusão ao Janeiro Branco – campanha nacional que convida a população a refletir sobre a importância da saúde mental e da necessidade de falar sobre o tema de forma aberta, responsável e sem preconceitos. Com o lema “Janeiro Branco: cuidar da mente é cuidar da vida”, as atividades começaram nesta quarta-feira (14), com ações nas salas de espera das emergências do município, promovidas pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) AD Lúcia Maria Bessada.

Em um cenário marcado pelo excesso de informações, cobranças constantes, ritmo acelerado e estímulos contínuos das tecnologias e das redes sociais, muitas pessoas têm vivenciado sofrimento emocional de forma silenciosa. Apesar da crescente conectividade, o isolamento, a falta de escuta e a dificuldade de olhar para si mesmo têm se tornado cada vez mais presentes, impactando diretamente a saúde mental da população.

Diante desse contexto, as unidades de saúde mental e a Rede de Atenção Psicossocial exercem um papel fundamental no acolhimento, na escuta qualificada e na orientação dos usuários. Durante o Janeiro Branco, as equipes intensificam ações como rodas de conversa, atividades terapêuticas e intervenções educativas nas salas de espera, reforçando a importância da busca por ajuda profissional, da adesão ao tratamento, do uso correto da medicação e do cuidado contínuo com a saúde mental.

A médica e coordenadora técnica da Divisão de Saúde Mental da SMS, Suely Pinto, destacou que a campanha é uma oportunidade estratégica para ampliar o diálogo com a população. “A campanha Janeiro Branco é fundamental para lembrarmos que a saúde mental precisa ser cuidada todos os dias. Falar sobre sentimentos, sofrimento psíquico e emoções ainda é um desafio para muitas pessoas, e essas ações contribuem para quebrar preconceitos, fortalecer vínculos e estimular a busca por ajuda profissional”, afirmou a médica.

O coordenador-executivo da Divisão Técnica de Saúde Mental, William Aquino, ressaltou que o cuidado com a mente deve ser entendido como uma responsabilidade coletiva. “Cuidar da saúde mental é um compromisso que envolve profissionais, serviços, famílias e a própria pessoa em tratamento. As ações do Janeiro Branco reforçam a importância da prevenção, da continuidade do cuidado e do respeito à história de cada indivíduo. Cuidar da mente é, acima de tudo, cuidar da vida”, destacou.

A Prefeitura de Volta Redonda reforça que o cuidado com a saúde mental deve ser permanente e que a população pode procurar as unidades especializadas sempre que necessário. O Janeiro Branco reforça a mensagem de que falar sobre saúde mental é essencial para viver melhor, com mais equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida.

Programação

As ações acontecem ao longo do mês em unidades da Rede de Atenção Psicossocial do município. No dia 21 de janeiro, o CAPS Vila Esperança e o CAPS Dr. Sérgio Sibilio Fritsch promovem rodas de conversa e atividades com os usuários.

Já no dia 22, o CAPS Usina dos Sonhos contará com atividades voltadas à reflexão e ao cuidado com a saúde mental; e no dia 28, o CAPSi Viva Vida realiza rodas de conversa com usuários e seus responsáveis em sua unidade.