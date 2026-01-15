Edição 2026 do evento será entre os dias 26 e 31 de janeiro em 12 polos espalhados pela cidade - Foto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 15/01/2026 14:11

Volta Redonda - A Colônia de Férias de Verão da Prefeitura de Volta Redonda, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), começa no dia 26 de janeiro (segunda-feira) e termina no dia 31 (sábado). A programação gratuita é voltada para crianças e jovens dos 6 aos 14 anos. Inscrições abrem na terça-feira, dia 20, e devem ser feitas nos locais das atividades. Recreação, dança e oficina de capoeira estão confirmadas entre as atividades, além de passeio no Parque Aquático Municipal.

A colônia acontecerá em 12 locais da cidade, incluindo os ginásios poliesportivos dos bairros Vila Rica, 249, Três Poços, Santo Agostinho, Açude, Santa Cruz, São Geraldo e Retiro, pela manhã e à tarde. No bairro Siderlândia, as atividades serão na Escola Municipal Wandir de Carvalho, também pela manhã e à tarde.

No bairro Roma, as crianças e adolescentes serão atendidos na Escola Municipal Nilton Penna Botelho, no período da tarde. No UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), também no bairro Três Poços; e na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, as atividades da Colônia de Férias serão pela manhã.

Inscrições

As inscrições para participar da Colônia de Férias de Verão 2026 da Smel devem ser feitas em um dos locais que sediam as atividades. O horário de atendimento nos ginásios poliesportivos é das 7h às 11h e das 13h às 17h; nos bairros Roma e Siderlândia as inscrições devem ser feitas no Cras (Centro de Referência de Assistência Social), que funcionam das 8h às 17h.

Para fazer o cadastro, é necessário a presença de um responsável para preenchimento e assinatura da ficha de inscrição e apresentação de documento de identificação do responsável e do menor. Estão disponíveis 4,8 mil vagas no total, 400 por local de atendimento. Nos locais onde as atividades acontecem pela manhã (8 às 11h) e à tarde (13h30 às 16h30) serão 200 vagas para cada turno.

“Se depender da equipe Smel, a última semana de férias escolares vai ser de muita diversão em Volta Redonda. A Colônia vai proporcionar prática esportiva e integração social. É uma ótima oportunidade de brincar com os amigos e fazer novas amizades. Venham participar com a gente!”, convidou a secretária da Smel, Rose Vilela, avisando que todo mundo ganha lanche, todos os dias.