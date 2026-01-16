Procedimentos de biometria e paquimetria foram feitos em estrutura montada para mutirão do Revi-VER - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Procedimentos de biometria e paquimetria foram feitos em estrutura montada para mutirão do Revi-VERFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 16/01/2026 16:02

Volta Redonda - Pacientes do projeto “Enxergar Além”, iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda realizada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) – criada para que pessoas cegas e de baixa visão cuidassem da saúde ocular –, passaram por exames oftalmológicos nessa quinta-feira, dia 15. Procedimentos de biometria – pré-operatório para cirurgia de catarata – e paquimetria corneana, processo de medição da espessura da córnea, usado para diagnosticar doenças oculares que não podem ser identificadas de forma visual, foram realizados em estrutura montada na Ilha São João, utilizada pelo projeto Revi-VER.

Uma das pacientes que participaram da terceira etapa do “Enxergar Além” foi Quezia Moreira. Ela fez o exame de biometria com a equipe do Centro Oftalmológico de Volta Redonda. A indicação para ela é a cirurgia de catarata no olho direito, que será marcada para ser realizada no Hospital São João Batista (HSJB), mas antes disso, ela terá outra consulta com oftalmologista.

Quezia, de 38 anos, ficou cega aos 30 por conta da diabetes. Ela atribui o agravamento da doença ao falecimento do pai, acontecido no mesmo ano, 2017. Depois disso, passou por cirurgia para corrigir um descolamento de retina, no olho esquerdo, que não melhorou a visão dela.

A adaptação à nova realidade inclui aulas na Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, referência no atendimento a pessoas com deficiência visual, onde também participa do coral e toca bateria. Agora, Quezia se prepara para ingressar no curso superior de Psicologia, pelo projeto “Diploma Cidadão”, também da Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), que garante acesso gratuito à faculdade para pessoas com deficiência (PCDs).

“Estou muito agradecida pela oportunidade que a prefeitura deu para nós com o ‘Enxergar Além’. Não é porque somos cegos que não temos que cuidar da saúde dos olhos. Veja meu caso, até bem pouco tempo, tinha uma visão periférica que me permitia identificar se estava claro ou escuro, conseguia saber se era noite ou dia ou se uma lâmpada estava acesa ou apagada, e isso cessou”, contou.

“Com os exames e consultas feitos no projeto, foi identificada catarata avançada, que pode ter sido a causa de não conseguir mais ver essa luz. Com a cirurgia, a esperança é voltar a ter essa noção de claro e escuro”, explicou Quezia, agradecendo ao prefeito Antonio Francisco Neto pela oportunidade.

Além da Quezia, também têm indicação para cirurgia de catarata os pacientes Nádia Batista e Érico de Oliveira Quintino.

Paquimetria

O exame de paquimetria foi realizado em duas pacientes nessa quinta-feira, dia 15. Erika Cristina da Rocha Tiburcio e Xênia Angelica de Oliveira têm diagnóstico de ceratocone – doença ocular progressiva que afina e deforma a córnea – e o exame pode confirmar o estágio da doença para saber se ainda há indicação para cirurgia ou o paciente deve ser encaminhado para fila de transplante. Também tem indicação para o exame o paciente Pedro Lourenço Barbosa.

Erika destacou a agilidade no atendimento. “Fizemos os primeiros exames e consultas em dezembro e já em janeiro estamos fazendo outro exame. Foi tudo bem rápido”, destacou, contando que já está na fila para transplante de córnea do olho esquerdo e estava avaliando a evolução da doença no olho direito.

O projeto

O “Enxergar Além” foi criado pela prefeitura em dezembro do ano passado para garantir acesso a exames e consultas com especialistas para pessoas cegas e de baixa visão, visando a prevenção da saúde ocular. Na primeira etapa do projeto, 30 pacientes foram atendidos no Centro Oftalmológico Dr. Rosuel Zaidan, na Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, no Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira – Estádio da Cidadania, bairro Jardim Paraíba. Eles passaram pela enfermagem, fizeram exames e ainda consultaram com oftalmologista.

No dia 13, do mesmo mês, os mesmos pacientes foram atendidos por oftalmologista especialista que veio de São Paulo para conversar e dar orientações aos pacientes e acompanhantes sobre os próximos passos do tratamento. Alguns deles farão acompanhamento anual para prevenção da saúde ocular e outros passarão por procedimentos que podem gerar melhora na visão e, consequentemente, na qualidade de vida.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que, pelo projeto, foram agendados horários exclusivos para esse público e garantidos exames e consultas com especialistas pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Ver essas pessoas agradecidas e aliviadas com o acompanhamento médico atualizado, com o diagnóstico mais preciso e alguns também com a possibilidade de enxergar melhor, tudo pelo SUS, é muito gratificante. Vamos seguir acompanhando os resultados”, disse Neto.