Volta Redonda já realiza, pelo SUS, as etapas 1 e 2 do teste ampliadoFoto: Divulgação
Volta Redonda vai ampliar Teste do Pezinho para 68 doenças raras pelo SUS
A iniciativa deve se tornar realidade em breve e coloca a cidade à frente da maioria dos estados brasileiros na implementação do exame ampliado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
