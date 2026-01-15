Consulta pública vai orientar a oferta de capacitações profissionais nos bairros e fortalecer a inclusão produtiva - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Consulta pública vai orientar a oferta de capacitações profissionais nos bairros e fortalecer a inclusão produtivaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 15/01/2026 14:20

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está mobilizando a população para definir a demanda por cursos gratuitos de qualificação profissional que serão ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ao longo de 2026. A iniciativa integra o Programa de Inclusão Produtiva e tem como objetivo planejar a abertura de turmas de acordo com o interesse dos moradores de cada território.

A partir da pesquisa de interesse, será possível definir em quais bairros cada curso será realizado, garantindo uma distribuição mais eficiente das vagas e ampliando o acesso da população às oportunidades de formação profissional. Os cursos já fazem parte da grade do programa, e a consulta servirá exclusivamente para orientar a localização das turmas, conforme a demanda registrada. O público-alvo inclui usuários da política de assistência social e a comunidade em geral.

Neste primeiro semestre de 2026, os moradores poderão manifestar interesse em cursos como Artes em Feltro, Artes em Vidro, Artesanato Ponto Cruz, Assistente Administrativo e RH, Barbeiro, Cabeleireiro, Confeitaria, Corte e Costura, Costura Criativa, Culinária (salgados festivos), Customização, Designer de Sobrancelha, Estética (massagem relaxante), Garçom e Barmen, Manicure, Marketing Digital, Oficinas do Projeto Novos Horizontes, Oficinas do Projeto Novos Horizontes – Acessuas Trabalho, Panificação, Serigrafia (somente no CIP Vila Mury e CIP Verde Vale), Técnicas de Costura e Trancista, entre outras opções oferecidas pelo Programa de Inclusão Produtiva.

Já os cursos realizados em parceria incluem Assistente de Controle de Qualidade e Assistente de Operações em Logística, ambos em conjunto com o Senai; além de Bombeiro Hidráulico, Cuidador de Idosos e Pessoa com Deficiência, Elétrica Residencial, Manutenção de Ar-Condicionado e Recreador Social, ofertados em parceria com o Instituto de Qualificação Profissional (ICT). A escuta da população é fundamental para alinhar as capacitações às necessidades locais e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Como participar

A participação na pesquisa pode ser feita de forma presencial ou digital, por meio do link https://bit.ly/cursocras2026, que também está disponível pelo QR Code nos Cras, ou com o apoio dos servidores das unidades, até o dia 6 de fevereiro. As aulas estão previstas para começar em março. A proposta é garantir acesso amplo à consulta, inclusive para pessoas com dificuldade no uso de ferramentas digitais.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destaca que essa consulta pública é uma ferramenta importante para garantir que os cursos oferecidos nos Cras estejam alinhados com a realidade e os interesses de cada território.

“Ao ouvir a população, conseguimos planejar ações mais eficazes, ampliar o acesso à qualificação profissional e fortalecer a inclusão produtiva no município”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques.