Convênio será assinado nesta sexta-feira (16) e mobilização de equipes já começa na próxima semanaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta Redonda - O Sul Fluminense conquistou dois avanços importantes na área de infraestrutura viária. Em reunião realizada em Piraí, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, e o deputado estadual Munir Neto se reuniram com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que confirmou o início das obras de recuperação da BR-393 no trecho regional já na próxima semana, além de um investimento de R$ 50 milhões para melhorias na Rodovia do Contorno. O convênio que formaliza os compromissos será assinado nesta sexta-feira (16).

De acordo com o ministro Renan Filho, a recuperação da BR-393 é uma prioridade do Governo Federal na região. “Determinamos o início imediato das obras de recuperação da BR-393 no trecho do Sul Fluminense, com mobilização das equipes a partir da próxima semana. Além disso, estamos garantindo um investimento de R$ 50 milhões para melhorar a Rodovia do Contorno, que é fundamental para a mobilidade e o desenvolvimento da região”, afirmou o ministro.

Como contrapartida ao investimento federal na Rodovia do Contorno, a Prefeitura de Volta Redonda ficará responsável pela implantação da iluminação pública da via, ampliando a segurança para motoristas e moradores do entorno.

O prefeito Neto agradeceu o apoio do Ministério dos Transportes e ressaltou a importância da parceria institucional. “Quero agradecer ao ministro Renan Filho pela sensibilidade e pelo compromisso com Volta Redonda e com todo o Sul Fluminense. O convênio será assinado nesta sexta e essas obras começam imediatamente, saindo do papel para melhorar a vida de quem utiliza essas rodovias todos os dias”, declarou o prefeito.

Neto também agradeceu o trabalho do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Robson Loures, pelo acompanhamento técnico das ações. “Essa parceria com o DNIT é fundamental para que as intervenções aconteçam com agilidade e qualidade”, completou.

As melhorias na BR-393 e na Rodovia do Contorno representam um avanço significativo para a mobilidade urbana, a segurança viária e o desenvolvimento econômico de Volta Redonda e de todo o Sul Fluminense.

Ações no perímetro da BR-393

A BR-393 é alvo de discussões sobre as condições da rodovia, que pioraram recentemente, além de um novo modelo de concessão para gerir a via. Além de participar de conversas com gestores de outros municípios atendidos pela BR-393, a Prefeitura de Volta Redonda já vinha se antecipando na busca de soluções para melhorar a segurança na via e, em novembro passado, começou a intensificar serviços no trecho urbano (Rodovia Lúcio Meira), com troca de mais de 120 lâmpadas por meio do Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal e Serviços Públicos (SMSP); e um mutirão de capina e roçada nas margens da rodovia e tapa-buraco em viadutos e na ponte sobre o Rio Paraíba do Sul.

“Trechos inteiros estavam às escuras, o que aumenta o risco de acidentes. Recuperamos a iluminação, tapamos buracos e fizemos um grande mutirão de capina e roçada. O objetivo é garantir que o perímetro urbano fique seguro e em condições de uso”, ressaltou Neto.

Contorno mais segura

A Rodovia do Contorno é outra que carece de melhorias relacionadas à segurança. E o governo municipal tem atuado na busca por soluções integradas. Além da iluminação pública, a prefeitura, por meio da Secretaroa Municipal de Ordem pública (Semop), tem alinhado ações específicas com a Polícia Militar para reforçar a segurança na rodovia, que tem registrado ocorrências policiais nos últimos meses.

Uma das ações envolve operações integradas que já estão em andamento, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública. De acordo com o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Moisés Sardemberg, a PM mantém policiamento 24h por dia na região, dentro da chamada mancha criminal identificada.

A segurança na Rodovia do Contorno é de responsabilidade do Governo Federal, o que exige articulação e diálogo entre as instituições, incluindo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O prefeito Antonio Francisco Neto já promoveu reuniões com representantes das forças de segurança, visando garantir a ação dos órgãos competentes e auxiliar a proteção da população de Volta Redonda e de quem circula pela cidade.