Volta Redonda realizou 21 atendimentos a pessoas idosas em situação de violação de direitos durante o mês de dezembro (2025) - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 16/01/2026 16:29

Volta Redonda - A rede de proteção ao idoso de Volta Redonda realizou 21 atendimentos a pessoas idosas em situação de violação de direitos durante o mês de dezembro (2025): 19 deles (90,47%) novos casos, conforme balanço do Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Além do Nuai, a rede de proteção conta com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Patrulha de Proteção ao Idoso, e a rede municipal de assistência social, reforçando o enfrentamento à violência e garantindo atendimento humanizado às vítimas.

Do total de atendidos, 14 são do sexo feminino, com as faixas etárias entre 60 e 79 anos, que concentraram dois terços dos registros. Entre os homens atendidos, a maior incidência foi registrada na faixa de 60 a 69 anos, seguida por idosos entre 70 e 79 anos.

As situações de violação mais recorrentes no período envolveram violência psicológica, que representou 19,3% das demandas, além de abuso financeiro, violência física, negligência e autonegligência. O relatório aponta ainda que outros tipos de ocorrência, como injúria, furto, dano ao patrimônio e sobrecarga familiar corresponderam a 45,1% dos registros, evidenciando a diversidade e complexidade dos casos acompanhados pela equipe técnica.

Quanto ao vínculo do agressor, os dados mostram que, em parte significativa dos atendimentos (33,34%), o autor da violência possui ligação direta com a vítima, principalmente filhos, além de irmãos, outros parentes e vizinhos.

Busca pelos direitos

A demanda espontânea foi responsável por mais de 70% dos atendimentos, enquanto outros registros tiveram origem na delegacia da Polícia Civil (93ª DP) e em encaminhamentos do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). O número mostra que a população idosa e seus familiares têm buscado diretamente o Nuai para relatar situações de violência, o que reflete o trabalho da Semop, que através do secretário Coronel Henrique e da Patrulha de Proteção ao Idoso, difunde informações sobre os direitos dos maiores de 60 anos por meio de palestras e atividades sociais.

Durante o mês, a Patrulha de Proteção ao Idoso, que é composta por guardas municipais e um psicólogo, realizou 33 visitas domiciliares, 20 rondas em instituições de longa permanência e cinco registros de ocorrência policial.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou a importância do trabalho contínuo da rede de proteção e do acolhimento humanizado às vítimas.

“A proteção ao idoso é uma prioridade em Volta Redonda. Mudamos o cenário da violência contra os idosos na cidade. Hoje, os dotamos com informação, onde eles são capazes de conhecer seus direitos, reconhecer uma situação de violência e procurar ajuda necessária. Nosso trabalho é garantir que cada denúncia seja tratada com seriedade, oferecendo apoio, segurança e encaminhamento adequado, sempre com foco na preservação da dignidade e dos direitos da pessoa idosa. Não abrimos mão da defesa dos direitos da Melhor Idade”, afirmou Coronel Henrique.

Denúncias de violação de direitos

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos, as pessoas podem ligar para o 197 (Nuai, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).