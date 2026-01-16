Vinte instituições foram contempladas com R$ 7,5 mil para cada uma - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Vinte instituições foram contempladas com R$ 7,5 mil para cada umaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 16/01/2026 16:31

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nessa quinta-feira (15) a entrega de R$ 150 mil a entidades filantrópicas do município, por meio do projeto Mão Solidária. A cerimônia aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, sede do governo municipal. Ao todo, 20 instituições foram contempladas com R$ 7,5 mil para cada uma.

O projeto Mão Solidária tem como objetivo promover e fomentar a responsabilidade social, incentivando a captação de recursos financeiros junto a empresas e pessoas físicas, para o apoio a entidades devidamente cadastradas nos conselhos municipais. A iniciativa fortalece o trabalho desenvolvido por organizações que atuam diretamente no atendimento a públicos em situação de vulnerabilidade social.

Thais Vasconcelos, presidente da Apadem (Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais), destacou que esse apoio recebido no início do ano fortalece o planejamento e a continuidade das ações desenvolvidas pela instituição.

“É muito importante para nós recebermos logo no início do ano essa força do Mão Solidária para que a gente possa dar início aos nossos projetos com maior segurança. Eu agradeço muito à prefeitura e ao deputado (estadual) Munir Neto por pensarem em nós, pois somos uma associação que cuida com muito carinho, tanto dos filhos quantos dos pais de pessoas autistas e com deficiência mental”, disse.

“Somos uma creche que atende 44 crianças, fazemos enxovais para recém-nascidos e cesta de complementação alimentar para crianças de seis meses a dois anos. É uma luta, mas dá prazer. Esse valor está chegando em uma ótima hora, porque a dificuldade é grande, mas a gente chega lá. Quando a gente pensa que está no último grau, quando não temos mais onde buscar, sempre aparece uma ajuda. Eu quero muito agradecer a essa oportunidade em nome da APMI”, afirmou Nilce Bueno, da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Volta Redonda (APMI).

O deputado estadual Munir Neto é o idealizador do projeto. O Mão Solidária foi implantado em 2010, período no qual Munir estava à frente da Secretaria de Assistência Social de Volta Redonda, e desde então se consolidou como uma importante política de apoio às instituições filantrópicas do município.

“Eu conheço essas pessoas há anos, desde quando eu iniciei como secretário, em 2005, e a nossa parceria vai ser eterna. Eu fico muito feliz de estar podendo contribuir mais uma vez para que elas possam caminhar, apesar de todas as dificuldades. Elas fazem um trabalho de excelência, diferenciado e de voluntários, isso que é o mais importante. Elas atendem a uma grande parcela da população. Precisamos sempre estar agradecendo, parabenizando e ajudando essas instituições, caminhando junto e melhorando a qualidade de vida da população que eles atendem”, destacou Munir.

A subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, lembrou que valorizar essas instituições é um dever do Poder Público. “Há alguns meses nós estávamos aqui para a primeira edição do Mão Solidária, falando que a gente ia fazer outra edição, que iria ser um valor maior, e que isso não ia morrer, porque a gente sabe a importância disso para as instituições. Isso é muito gratificante, vai ajudar no que for possível, porque a gente sabe quanto o terceiro setor é desafiador. Cabe a nós, como Poder Público, auxiliar para que eles continuem com esse trabalho que é tão importante para a nossa cidade”.

Entidades beneficiadas

Além da Apadem e da APMI, foram beneficiadas a Associação de Apoio aos Portadores do Vírus HIV (VIH-VER); Associação Laços de Amor; Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos (Apada); Associação Voluntários Grupo da Vida; Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda (Apadefi); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); Casa da Criança e do Adolescente; Casa da Esperança Amélia Rodrigues; Cooperadores com Necessidades Especiais e Amigos (Coopenea); Entre Nessa História; Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC); Instituição de Longa Permanência par idoso (ILPI) João Miguel; Instituto de Desenvolvimento, Estudo, Ações e Implementações Sociais (Ideais); Lar e Escola Recanto das Crianças; Lar Espírita Irmã Zilá (Leiz); Projeto Eu Pratico a Esperança; Serviço de Obras Sociais (SOS) e Universidade Melhor Idade – UFF.