Com enredo que percorre a história desse artefato através das civilizações - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 19/01/2026 14:17

Volta Redonda - O Bloco da Vida, da Prefeitura de Volta Redonda, já definiu o enredo que vai embalar o Carnaval 2026: “Baile de Máscaras”. A proposta é um convite ao público para mergulhar na história e nos significados desse artefato milenar, explorando suas diversas utilizações ao longo do tempo, em cerimônias religiosas, manifestações culturais, festas, eventos, decorações e rituais de diferentes povos e civilizações.

O enredo conduz os foliões por um grande baile nos salões da história, começando pelos elegantes minuetos e avançando pelos continentes, revelando o fascínio da humanidade pelas máscaras e seus simbolismos. O desfile vai mostrar como elas atravessaram épocas e culturas, assumindo funções que vão do sagrado ao lúdico, do artístico ao social.

Os protótipos das fantasias do Carnaval 2026 já estão prontos e encontram-se em exposição no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, permitindo que autoridades e convidados tenham um primeiro contato com o conceito visual do desfile, que promete luxo, criatividade e forte apelo histórico-cultural.

Para 2026, o Bloco da Vida contará com cerca de 700 componentes, divididos em 13 alas, incluindo bateria, além de quatro carros alegóricos. O primeiro desfile está marcado para o dia 14 de fevereiro (sábado), na Vila Santa Cecília. Já o segundo desfile deve acontecer no dia 28 de fevereiro, também no mesmo local. Seguindo uma tradição que já se consolidou em Volta Redonda, a apresentação especial contará novamente com a participação da escola de samba campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Maior bloco da Melhor Idade

Fundado em 1998, no primeiro mandato do prefeito Antonio Francisco Neto, o Bloco da Vida é o primeiro e maior bloco carnavalesco da Melhor Idade do Brasil. Os foliões têm mais de 55 anos e, em sua maioria, participam dos projetos voltados à Melhor Idade desenvolvidos pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel), Assistência Social (Smas) e pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), por meio da Academia da Vida Oscar Cardoso. Ao longo de sua trajetória, o bloco já chegou a reunir cerca de 1,5 mil componentes e se tornou um dos maiores símbolos do Carnaval de Volta Redonda.

Reconhecido por seus enredos criativos, como o que abordou superstições e crenças populares em 2025, o Bloco da Vida mantém a tradição de confeccionar suas próprias fantasias e alegorias, com reaproveitamento de materiais, aliando arte, sustentabilidade e economia para os cofres públicos.

“Mais do que um desfile, o Bloco da Vida representa saúde, inclusão, convivência e alegria para a Melhor Idade, além de encantar o público e fortalecer a identidade cultural do Carnaval de Volta Redonda”, ressaltou o prefeito Neto.