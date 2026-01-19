Com enredo que percorre a história desse artefato através das civilizaçõesFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Bloco da Vida convida público para um ‘Baile de Máscaras’ no Carnaval 2026 em Volta Redonda
Com enredo que percorre a história desse artefato através das civilizações, foliões da Melhor Idade participarão de dois grandes desfiles na Vila Santa Cecília
Projeto Mão Solidária entrega R$ 150 mil a entidades filantrópicas de Volta Redonda
Vinte instituições foram contempladas com R$ 7,5 mil para cada uma
Volta Redonda fortalece a proteção ao idoso e garante atendimento humanizado a 21 pessoas em dezembro
Município conta com núcleo especializado na delegacia da Polícia Civil e patrulha capacitada; denúncias espontâneas foram predominantes no mês
Prefeitura de Volta Redonda vai ofertar capacitação gratuita em tecnologia e indústria 4.0 para jovens de 15 a 29 anos
Parceria firmada com o Instituto Besouro vai implantar centro tecnológico para qualificação profissional, transformando a cidade em referência na formação para as profissões do futuro
Pacientes do projeto ‘Enxergar Além’ passam por exames oftalmológicos na Ilha São João
Procedimentos de biometria e paquimetria foram feitos em estrutura montada para mutirão do Revi-VER
Ministro garante a Neto obras na BR-393 e R$ 50 milhões para a Rodovia do Contorno
Convênio será assinado nesta sexta-feira (16) e mobilização de equipes já começa na próxima semana
