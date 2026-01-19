Local vai além das exposições tradicionais e abre espaço para diferentes manifestações culturais - Foto: Divulgação/SMC

Local vai além das exposições tradicionais e abre espaço para diferentes manifestações culturaisFoto: Divulgação/SMC

Publicado 19/01/2026 15:57

Volta Redonda - O Espaço das Artes Zélia Arbex, localizado na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, tem se consolidado como um importante polo cultural da cidade, deixando de ser apenas um local dedicado a exposições para se tornar um ambiente de múltiplas experiências artísticas e convivência.

Tradicionalmente reconhecido por abrigar exposições de artes visuais, o espaço tem aberto suas portas para novas atrações e formatos, como apresentações musicais, encontros culturais, rodas de conversa e atividades ligadas à cultura urbana, fortalecendo sua relação com a comunidade e atraindo públicos diversos.

Um exemplo recente foi o Baile Charme, realizado nesse domingo (18), que reuniu mais de 110 pessoas, das 9h às 12h, em uma manhã marcada por muita música, dança e celebração da cultura urbana.

O evento integrou a programação da exposição “Hip-Hop: Identidade e Movimento”, em parceria com a Fundação CSN, que aborda o hip-hop como expressão artística, social e cultural, destacando sua influência na construção de identidades e na ocupação de espaços urbanos. O baile contou com a participação especial do projeto Charme Hits, que animou o público com clássicos do charme.

“A gente vem trabalhando no Zélia Arbex de forma a integrar diversos segmentos artísticos. Na exposição do hip-hop, em parceria com a Fundação CSN, a gente trouxe, na abertura, um DJ, com música, e ontem a gente fez, integrado com a Feira Livre, um Baile Charme, com dança de passinho. A gente integra no mesmo espaço artes visuais, música e dança. É assim que vamos seguir trabalhando em 2026, para que o Zélia Arbex seja cada vez mais um espaço integrado de todos os segmentos artísticos”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.