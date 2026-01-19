Local vai além das exposições tradicionais e abre espaço para diferentes manifestações culturaisFoto: Divulgação/SMC
Espaço das Artes Zélia Arbex amplia programação cultural com eventos e experiências artísticas em Volta Redonda
Local vai além das exposições tradicionais e abre espaço para diferentes manifestações culturais
Força-tarefa contra a dengue chega ao bairro Ponte Alta na quinta-feira (22)
Equipes da prefeitura farão visitas domiciliares, orientação à população e retirada de materiais que possam servir de criadouros do Aedes aegypti
Inscrições abertas para cursos gratuitos de graduação na UFF de Volta Redonda
Quem fez pelo menos uma das três últimas edições do Enem pode participar se inscrevendo até sexta-feira (23) de forma online
Guarda Municipal de Volta Redonda prende suspeitos de furtos e ameaças em duas ocorrências
Ações distintas resultaram na prisão de três suspeitos e numa rápida resposta da GMVR no combate à criminalidade
Memorial Zumbi abre temporada 2026 com sessão especial do Cine Zumbi contra a intolerância religiosa
Curta-metragem ‘Do Meu Lado’ será exibido na quinta-feira (22), às 18h30; depois, haverá mesa de debate sobre o tema
Bloco da Vida convida público para um ‘Baile de Máscaras’ no Carnaval 2026 em Volta Redonda
Com enredo que percorre a história desse artefato através das civilizações, foliões da Melhor Idade participarão de dois grandes desfiles na Vila Santa Cecília
