Ações distintas resultaram na prisão de três suspeitosFoto: Divulgação/Semop

Publicado 19/01/2026 14:23 | Atualizado 19/01/2026 14:29

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) realizou, no sábado (17), duas ações que resultaram em prisões em flagrante por crimes de furto, dano qualificado e coação no curso do processo. As ocorrências, registradas nos bairros Niterói e Roma, demonstram a pronta resposta das equipes no combate à criminalidade.

A primeira prisão aconteceu por volta das 8h40, após a GMVR receber informações sobre dois homens suspeitos de envolvimento em furtos recorrentes em um mercado localizado na Rua São Benedito, no bairro Niterói. Segundo relatos das vítimas, além dos furtos já registrados em ocorrências anteriores, os suspeitos estariam circulando pela Vila Mury, ameaçando proprietários de estabelecimentos e arremessando pedras contra o carro deles.

Durante patrulhamento na região, os guardas localizaram e abordaram os suspeitos na Avenida Quinze de Novembro. No momento da abordagem, as vítimas estavam próximas, pedindo apoio, e os agentes constataram que os homens portavam pedras nas mãos e que um veículo havia sido danificado. As vítimas apresentaram ainda vídeos e imagens que flagravam os furtos praticados anteriormente. Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceram presos em flagrante pelos crimes de dano qualificado e coação no curso do processo.

Já a segunda ocorrência foi registrada por volta das 9h30, quando guardas municipais que apresentavam uma ocorrência de furto na 93ª DP receberam um pedido de apoio de um policial civil. A vítima, uma enfermeira, relatava o furto de um iPhone 13 Pro Max e informou que o possível autor estaria internado no Hospital Regional de Volta Redonda, unidade onde ela trabalha.

Com as informações sobre o setor e o leito, os guardas foram até o hospital e, com o apoio da equipe da unidade, realizaram a abordagem. A vítima acionou remotamente uma função do aparelho que faz o celular vibrar e tocar, o que permitiu localizar o telefone escondido em uma caixa de incêndio próxima ao leito do suspeito. Com ele, os agentes também encontraram grande quantidade de material hospitalar furtado, como pacotes de gaze, ataduras e roupas da unidade. O suspeito confessou o furto do celular e do material hospitalar, sendo conduzido à 93ª DP, onde, após receber alta, ficou preso em flagrante por furto. O aparelho foi devolvido à vítima.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, valorizou a atuação da Guarda Municipal e da rápida resposta em auxílio à população. “Essas ocorrências mostram a importância da presença constante da Guarda Municipal nas ruas e a confiança da população na corporação, que prontamente fez a denúncias. Os agentes agiram com rapidez, garantindo que os autores fossem responsabilizados. É como eu costumo dizer: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’. Parabéns a todos”, disse Coronel Henrique.