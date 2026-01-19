Interessados podem fazer a inscrição até a próxima sexta-feira, dia 23, de forma online - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 19/01/2026 14:29

Volta Redonda - As inscrições para cursos gratuitos de graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF) em Volta Redonda, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), começaram nesta segunda-feira (19) e vão até a sexta-feira, dia 23. Interessados devem acessar o site sisualuno.mec.gov.br e pode participar quem fez pelo menos uma das três últimas edições (2023, 2024 e 2025) do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Estão disponíveis vagas para os cursos de Engenharia de Agronegócios; Engenharia de Materiais; Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica e Engenharia Metalúrgica; bacharelado em Matemática (com ênfase em Matemática Computacional); bacharelado em Física (ênfase em Física Computacional); Licenciatura em Química; Licenciatura em Química Tecnológica; Administração; Administração Pública; Ciências Contábeis; Direito; Psicologia.

As aulas acontecem na Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda, localizada na Vila Santa Cecília; e no campus Aterrado da UFF, que abriga os institutos de Ciências Exatas (ICEx) e de Ciências Humanas e Sociais (ICHS). Os espaços contam com laboratórios, computadores, bibliotecas, plataformas de livros digitais, espaços com acessibilidade, bolsas e auxílios para os alunos, etc.

Mais informações sobre os cursos podem ser acessadas nos sites da Escola de Engenharia (https://engenhariavr.uff.br/); do Instituto de Ciências Exatas (https://icex.vr.uff.br/); e do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (http://www.ichs.uff.br/).