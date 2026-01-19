Interessados podem fazer a inscrição até a próxima sexta-feira, dia 23, de forma onlineFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Inscrições abertas para cursos gratuitos de graduação na UFF de Volta Redonda
Quem fez pelo menos uma das três últimas edições do Enem pode participar se inscrevendo até sexta-feira (23) de forma online
Guarda Municipal de Volta Redonda prende suspeitos de furtos e ameaças em duas ocorrências
Ações distintas resultaram na prisão de três suspeitos e numa rápida resposta da GMVR no combate à criminalidade
Memorial Zumbi abre temporada 2026 com sessão especial do Cine Zumbi contra a intolerância religiosa
Curta-metragem ‘Do Meu Lado’ será exibido na quinta-feira (22), às 18h30; depois, haverá mesa de debate sobre o tema
Bloco da Vida convida público para um ‘Baile de Máscaras’ no Carnaval 2026 em Volta Redonda
Com enredo que percorre a história desse artefato através das civilizações, foliões da Melhor Idade participarão de dois grandes desfiles na Vila Santa Cecília
Projeto Mão Solidária entrega R$ 150 mil a entidades filantrópicas de Volta Redonda
Vinte instituições foram contempladas com R$ 7,5 mil para cada uma
Volta Redonda fortalece a proteção ao idoso e garante atendimento humanizado a 21 pessoas em dezembro
Município conta com núcleo especializado na delegacia da Polícia Civil e patrulha capacitada; denúncias espontâneas foram predominantes no mês
Prefeitura de Volta Redonda vai ofertar capacitação gratuita em tecnologia e indústria 4.0 para jovens de 15 a 29 anos
Parceria firmada com o Instituto Besouro vai implantar centro tecnológico para qualificação profissional, transformando a cidade em referência na formação para as profissões do futuro
