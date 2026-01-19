Equipes da prefeitura farão visitas domiciliares, orientação à população e retirada de materiais - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Equipes da prefeitura farão visitas domiciliares, orientação à população e retirada de materiaisFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 19/01/2026 14:36

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda vai promover uma nova edição da força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti – desta vez será no bairro Ponte Alta, na próxima quinta-feira, dia 22, reforçando as ações de prevenção à dengue no município. A iniciativa integra o conjunto de medidas contra a dengue, zika e chikungunya e contará com visitas domiciliares, orientação direta à população, panfletagem educativa e retirada de materiais inservíveis que possam acumular água.

Durante a ação, agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorrerão os imóveis do bairro, realizando vistorias, eliminando possíveis focos do mosquito e orientando os moradores sobre cuidados simples e eficazes para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A mobilização também terá o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), com caminhões disponíveis para a remoção dos materiais recolhidos.

Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Silmar Ferreira Gomes, a participação da população é essencial para o sucesso das ações. “Com as altas temperaturas e o aumento das chuvas, o risco de proliferação do mosquito cresce significativamente. Por isso, estamos reforçando as forças-tarefa nos bairros, entrando nas casas, orientando os moradores e recolhendo materiais que possam acumular água. Esse trabalho só é eficaz com a colaboração da população, que precisa manter quintais e áreas externas limpos, eliminando qualquer possível foco do mosquito”, destacou.

As últimas forças-tarefa realizadas no município já apresentaram resultados expressivos. No bairro Sessenta, as equipes trabalharam em 459 imóveis e retiraram três caminhões de materiais inservíveis. No bairro Santa Cruz, 432 imóveis foram vistoriados e três caminhões de resíduos removidos. No Verde Vale, 315 imóveis receberam a ação, com quatro caminhões recolhidos. Já no bairro Belmonte, 297 imóveis foram atendidos, com a retirada de três caminhões de materiais que poderiam servir de criadouros do mosquito.