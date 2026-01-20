Atualmente o município oferta atendimentos a esse público em diferentes áreas, como saúde, educação e assistência social - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Atualmente o município oferta atendimentos a esse público em diferentes áreas, como saúde, educação e assistência socialFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 20/01/2026 11:19

Volta Redonda - Com o foco em se tornar a cada dia uma cidade mais inclusiva, Volta Redonda tem investido na estrutura e em serviços públicos direcionados a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência (PCDs). Atualmente o município oferta atendimentos a esse público em diferentes áreas, como saúde, educação e assistência social, diversificando a atuação e beneficiando desde crianças a adultos, alcançando, inclusive, os familiares, entre outras pessoas que vivenciam o dia a dia de uma pessoa com deficiência.

“Tenho essa meta e esse compromisso com as pessoas com deficiência, de promover ainda mais integração, inclusão, acessibilidade. E para isso já criamos uma rede de atendimento bem estruturada e vamos ampliar ainda mais, sempre melhorando a qualidade de vida da nossa população. A Volta Redonda que sonhamos viver é feita por todos”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Pela educação, o município trabalha com ensino partindo da infância e chegando à faculdade. A rede municipal, por exemplo, conta com mais de mil alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desde a Educação Infantil até a conclusão do Ensino Fundamental. E para os estudantes com TEA nível 3 e deficiência intelectual, o município oferece duas unidades específicas: a Escola Municipal Especializada Dayse Mansur da Costa Lima e o Sítio-Escola Municipal Espaço Integrado do Autista (Semeia) Thereza Chicarino – ambas atendem cerca de 70 alunos cada, oferecendo estrutura adaptada, transporte escolar e uma variedade de atividades pedagógicas, motoras e sensoriais que estimulam a autonomia e a inclusão social.

Para quem possui deficiência visual e múltiplas deficiências, Volta Redonda oferece, ainda, a Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, que conta com projetos de reabilitação e ações específicas para adultos com perda de visão. E o atendimento vai melhorar com a nova sede que está sendo construída no bairro Voldac, oferecendo um espaço mais moderno, amplo, com melhor acessibilidade e estrutura para as atividades.

E alguns dos atendidos na Hilton Rocha, assim como outras pessoas com deficiência interessadas em concluir uma faculdade, são beneficiados com o projeto Diploma Cidadão, realizado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase). A iniciativa oferece ensino superior gratuito ao público PCD, e já conta com uma turma formada e mais inscritos para a próxima edição.

Saúde inclusiva

Assim como na educação, a Prefeitura de Volta Redonda também atua para beneficiar as pessoas com deficiência com estruturas e projetos no setor de saúde, dedicados a essa parcela da população. O mais recente é o “Enxergar Além”, projeto desenvolvido em parceria entre a SMPD e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para garantir acesso a exames e consultas com especialistas para pessoas cegas e de baixa visão, visando a prevenção da saúde ocular.

Outra iniciativa é o Laço Azul, programa que oferece atendimento especializado a crianças com TEA e outras condições do neurodesenvolvimento. O espaço criado pelo governo municipal proporciona intervenções práticas e funcionais, com ambientes que simulam atividades da vida diária, salas sensoriais, consultórios e áreas específicas para estimulação, contando com neuropediatra, psiquiatra infantil, psicólogos, fonoaudióloga, musicoterapeuta, psicopedagoga, educador físico, enfermeiro e assistente social.

Social que acolhe

A saúde e a educação se somam a outra importante área que também beneficia as pessoas com deficiência: a assistência social. O município conta com duas unidades do Centro-Dia para Pessoa com Deficiência (CAPD), atendendo adultos com deficiência física, sensorial, intelectual, múltipla e TEA.

Com atendimento voltado à média complexidade, os dois Centros-Dia contam com equipe multidisciplinar composta por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, educadores físicos e cuidadores sociais. Nas duas unidades são disponibilizados alimentação, transporte e atendimento às famílias. Todas as atividades são planejadas para promover autonomia, habilidades práticas e qualidade de vida para os usuários.

Projetos e programas

A rede de atendimento estruturada de Volta Redonda conta ainda com outros programas e projetos já em execução e em desenvolvimento para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da pessoa com deficiência. A SMPD abriga boa parte das iniciativas, dentre elas, os óculos inteligentes – dispositivo equipado com o sistema OrCam MyEye 2, capaz de reconhecer textos, rostos, objetos e cédulas de dinheiro, oferecendo autonomia e independência a pessoas com deficiência visual.

A tecnologia assistiva, que já beneficia os primeiros contemplados, conta com um revolucionário sistema de reconhecimento de caracteres capaz de facilitar a leitura de textos, localização de objetos e identificação de cédulas, entre outros recursos que ajudam na autonomia e socialização.

Outro dispositivo implementado para fazer a diferença é a Bengala Inteligente – equipamento personalizado que foi desenvolvido pela turma de Robótica do Colégio João XXIII, e que emite sinais sonoros e vibra para apontar obstáculos, respeitando as necessidades de cada usuário. O equipamento, que já recebeu prêmio de reconhecimento, já beneficia pessoas com deficiência da cidade, e o intuito é aprimorar e expandir.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destaca, ainda, outros programas desenvolvidos pela SMPD que também visam incluir o público PCD.

“Temos curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e uma Central de Intérpretes, que facilita a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes em diferentes contextos; sinais sonoros em pontos estratégicos para auxílio ao atravessar ruas; entrega de abafadores de ruído e colares identificadores (cordão do girassol); temos uma profissional dedicada na delegacia (93ª DP) para atendimento a esse público; o Cuidando de Quem Cuida, principalmente para as mães de crianças com deficiência, oferecendo atendimento psicológico, entre outras ações importantes”, destacou o secretário, citando também as atividades recreativas e de lazer.

“Temos também os passeios inclusivos com sessões exclusivas de cinema; recreação no Zoo-VR (Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda), em parque aquático; o ‘Pesque e Não Pague Inclusivo’ no zoológico; a horta de inclusão, com integração das PCDs com a natureza, e muito mais. O intuito sempre é integrar as famílias das pessoas com deficiência, promovendo lazer gratuito para eles.”

Um futuro com mais inclusão

Quem pensa que os investimentos param por aí está enganado. A Prefeitura de Volta Redonda segue na busca por mais e melhores soluções para qualificar essa rede de atendimento. Uma das mais recentes é o curso gratuito de Introdução à Segurança do Trabalho para pessoas com deficiência, que está sendo preparado pela SMPD e tem como objetivo promover inclusão e ampliar oportunidades de qualificação voltadas à segurança e à prevenção em ambientes empresariais.

E o governo municipal também tem buscado parcerias, como a firmada recentemente entre a SMPD, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) e o Corpo de Bombeiros de Brasília (DF), para implantação do projeto de Cão-Guia no município. A cidade já foi contemplada com um animal para início do projeto, vagas para capacitação e o objetivo é criar uma Escola de Cães-Guia no município.

“Sabemos dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência todos os dias, e isso nos motiva a trabalhar diariamente na construção de políticas públicas para que elas sejam e se sintam cada vez mais incluídas. O que estiver em nosso alcance, vamos fazer para tornar Volta Redonda referência em inclusão”, afirmou o prefeito Neto.