Município oferece serviços que vão da atenção primária à alta complexidadeFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 21/01/2026 12:04

Volta Redonda - O município de Volta Redonda conta com uma completa rede municipal de saúde, que garante acesso aos serviços pelo SUS (Sistema Único de Saúde), desde a Atenção Primária, sendo essa a principal porta de entrada do sistema de saúde, à Atenção Especializada, à Atenção Hospitalar e Rede de Urgência e Emergência (RUE). Nos últimos cinco anos, o governo municipal tem investido em infraestrutura, novos equipamentos, tecnologia, no atendimento humanizado e nos profissionais da área com foco em melhor qualidade de vida para a população.

E os investimentos alcançam toda a rede de saúde. Na Atenção Primária, somente em 2025, a prefeitura entregou à população sete unidades da totalmente reformadas – Roma II, Jardim Belvedere, Água Limpa I, Jardim Belmonte, Eucaliptal; e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Dom Bosco e São Sebastião; um investimento em torno dos R$ 850 mil. Além dessas, mais quatro unidades estão em obras, duas em construção – Santo Agostinho e Vila Brasília – e quatro em fase de projeto.

O Centro de Imagem está sendo totalmente reformado e modernizado, com salas de exames de mamografia humanizada, com iluminação especial. Na Rede de Urgência e Emergência está sendo construída, no bairro Santa Cruz, uma base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O prefeito Antonio Francisco Neto citou outros importantes feitos nos últimos cinco anos. “Entregamos a Policlínica da Mulher totalmente reformada e modernizada; além da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Santo Agostinho, que também foi totalmente reformada. A ampliação do Hospital São João Batista está quase pronta; o Hospital do Retiro, que ganhou novos leitos logo que assumimos a gestão, também está sendo reformado e ampliado; e estamos terminando o Hospital dos Olhos, na Ilha São”, lembrou Neto.

“Além dos investimentos em infraestrutura e equipamentos modernos, implantamos programas e projetos como o ‘Revi-VER’, criado em julho de 2021, que já realizou mais de 26 mil cirurgias de catarata pelo SUS; o ‘Laço Azul’, com atendimento voltado para autistas; e estamos usando a inteligência artificial (IA) no apoio de diagnósticos dos exames de Raio-X”, enumerou o prefeito.

Certificações para serviços de excelência

Volta Redonda, em outubro passado, foi a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a receber a certificação internacional ‘Cidade Angels’, para municípios que conseguem alcançar resultados positivos no atendimento ao AVC (Acidente Vascular Cerebral). O município também foi certificado pelo Ministério da Saúde pela eliminação da transmissão vertical de HIV e recebeu Selo Prata de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis.

O Hospital São João Batista teve revalidado o título de Hospital Amigo da Criança, concedido pelo Ministério da Saúde em parceria com a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). E o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful conquistou a Acreditação ONA (Organização Nacional de Acreditação), o selo mais importante de qualidade hospitalar do Brasil.

Programa pioneiro

Volta Redonda conta ainda com a Linha de Atenção Oncológica (LAO), trabalho pioneiro que coordena os programas “Prevenir” e “Prevenir 50+” de rastreio organizado do câncer. Em 2025, Volta Redonda ultrapassou os 2 mil atendimentos com a LAO – criada em março de 2022 – e o resultado é muito positivo: quase 10% dos pacientes apresentaram lesões pré-malignas, cujo tratamento impediu que viessem a ter câncer no futuro, e mais da metade dos diagnosticados com a doença estão nos estágios iniciais (1 e 2), com probabilidade de cura de quase 100%.

A Linha de Atenção Oncológica trabalha com apoio das 46 unidades da Atenção Primária em Saúde – oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 38 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) –, que são a porta de entrada para toda a rede.

Ainda na Atenção Primária, os pacientes que precisam de cuidados especializados, mas não requerem internação hospitalar, contam com Serviço de Atenção Domiciliar (SAD); o Programa Academia da Saúde, espaço de promoção da saúde que fica no Volta Grande; e o Consultório na Rua, que amplia o acesso da população de rua aos serviços de saúde.

Atenção especializada à saúde

Entre os serviços da Atenção Especializada estão a Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, que oferece atendimento médico com 16 especialidades, no Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba. O local também abriga o Centro de Imagem Gecy Vieira Gonçalves, que oferece exames de Raio X, ultrassonografia e mamografia; a Ótica da Cidadania Padre Ernesto Lamim, que oferece óculos gratuitamente a aposentados com mais de 50 anos e que recebam até dois salários mínimos, além de alunos da rede municipal de ensino e pessoas com deficiência.

O complexo de saúde do estádio conta, ainda, com o Centro Municipal de Reabilitação Física Tuffi Rafful (Cemurf), que fica no Acesso Amarelo, e oferece tratamento de fisioterapia especializada; e com a Clínica da Dor, no Acesso Azul, que oferta tratamento para dores crônicas ou agudas, por meio da Reeducação Postural Global (RPG), Pilates e da Osteopatia.

O Centro Especializado de Reabilitação (CER III), que funciona na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no bairro Niterói, ganhará nova sede que está sendo totalmente estruturada na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac. O CER III oferece tratamento para pacientes com deficiência física, intelectual e visual.

A Policlínica da Mulher, no Aterrado; a Policlínica da Melhor Idade, no Jardim Paraíba; e o Centro de Doenças Infecciosas (CDI), no Aterrado, também são unidades da Atenção Especializada. Além do programa Follow up, de acompanhamento do recém-nascido de alto risco, visando o diagnóstico precoce dos distúrbios de desenvolvimento, a orientação aos responsáveis e a intervenção quando necessário; e o Polo de Ostomizados.

A Prefeitura de Volta Redonda ainda oferta atendimento público odontológico diferenciado, por meio de seis Clínicas Odontológicas Concentradas (COC) e três Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).

E tem uma completa Rede de Atenção à Saúde Mental com cinco Centros de Atenção Psicossocial (Caps); quatro residências terapêuticas para pacientes que perderam o vínculo familiar; e Espaço de Cuidado, que fica no segundo andar do Estádio Raulino de Oliveira. A referência em urgência e emergência da Saúde Mental é o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves.

Atenção hospitalar e Rede de Urgência e Emergência

Pela Alta Complexidade, Volta Redonda tem uma Rede de Urgência e Emergência (RUE) composta por três hospitais públicos – Hospital São João Batista (HSJB), no São Geraldo; Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; e Hospital Doutor Nelson Gonçalves, no Aterrado – e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho.

Como parte da atenção hospitalar, o São João Batista abriga o Banco de Tecido Ocular (Banco de Olhos) Pedro Sélmo Thiesen, que tem como objetivos captar, avaliar, processar, armazenar e disponibilizar as córneas para a Central de Transplantes do Rio de Janeiro; o Banco de Leite Humano, de promoção do aleitamento materno, que coleta, processa e fornece o leite para recém-nascidos da UTI-Neo do HSJB; e o Banco de Sangue (Núcleo de Hemoterapia) Dr. Paulo Roberto Alves Arantes.

E a rede municipal de saúde conta, ainda, com a Farmácia Municipal, que fica no Aterrado e faz a dispensação de medicamentos conforme a política nacional de assistência farmacêutica.

“Parabéns a Márcia Cury (secretária municipal de Saúde), ao Faria (Sebastião Faria, vice-prefeito e diretor-geral do HSJB) pelo belíssimo trabalho, e o agradecimento eterno ao governador Cláudio Castro e ao deputado federal Doutor Luizinho, por acreditarem em nossa cidade e nos ajudarem a fazer com que a Saúde de Volta Redonda voltasse a ser referência. E será a melhor do país”, afirma o prefeito Neto.