Durante a operação, quatro motocicletas foram removidas ao depósito público municipalFoto: Júlio Araújo/Semop
Operação contra roubo de veículos remove quatro motocicletas irregulares em Volta Redonda
Ação integrada entre Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal e as polícias Civil e Militar ocorreu nos bairros Vila Brasília e Vale Verde
Operação contra roubo de veículos remove quatro motocicletas irregulares em Volta Redonda
Ação integrada entre Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal e as polícias Civil e Militar ocorreu nos bairros Vila Brasília e Vale Verde
Equipe da Emop-RJ aprova terreno da futura Casa da Mulher Brasileira em Volta Redonda
Equipe da empresa do governo estadual que irá fiscalizar as obras de construção visitou, antes, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos
Rede de Saúde de Volta Redonda atende mais de 30% das emergências do Samu em dezembro no Sul Fluminense
Hospital Nelson Gonçalves foi o mais procurado pelo serviço no último mês de 2025, recebendo 36,6% dos pacientes na rede pública municipal, seguido pelo HSJB, que ficou com 31,1% das ocorrências
Volta Redonda amplia rede de inclusão e se consolida como referência no atendimento às pessoas com deficiência
Município se destaca integrando serviços em diferentes áreas e investindo em iniciativas para melhorar a vida das pessoas com deficiência
Espaço das Artes Zélia Arbex amplia programação cultural com eventos e experiências artísticas em Volta Redonda
Local vai além das exposições tradicionais e abre espaço para diferentes manifestações culturais
Força-tarefa contra a dengue chega ao bairro Ponte Alta na quinta-feira (22)
Equipes da prefeitura farão visitas domiciliares, orientação à população e retirada de materiais que possam servir de criadouros do Aedes aegypti
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.