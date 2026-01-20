Durante a operação, quatro motocicletas foram removidas ao depósito público municipal - Foto: Júlio Araújo/Semop

Volta Redonda - Forças de segurança de Volta Redonda realizaram, nesta terça-feira (20), uma operação integrada de combate ao roubo de veículos. As ações ocorreram nos bairros Vila Brasília e Vale Verde e envolveram a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal e as polícias Civil e Militar. Durante a operação, quatro motocicletas foram removidas ao depósito público municipal por apresentarem irregularidades.

As áreas de atuação foram previamente mapeadas pelas forças de segurança. Ao longo da operação, os agentes realizaram abordagens e fiscalizações. Uma das motocicletas, uma Honda CB 300, circulava com placa falsa, foi apreendida e encaminhada à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Outras três motocicletas foram removidas ao pátio da Guarda Municipal por não possuírem placa e estarem estacionadas sobre a calçada.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, explicou que operações integradas como essa são realizadas de forma rotineira e têm como objetivo impedir que veículos sem identificação ou de procedência duvidosa comprometam a segurança pública de Volta Redonda.

“Esse tipo de veículo circulando sem identificação representa um risco à população, já que normalmente é utilizado para a prática de crimes pela facilidade de fuga. Nosso objetivo é prezar por uma cidade em ordem e mais segura. A retirada de circulação dessas motocicletas irregulares demonstra que estamos atuando de forma firme, planejada e integrada. A população pode confiar, pois as forças de segurança seguem trabalhando diariamente para coibir práticas ilegais e proteger os cidadãos de Volta Redonda”, afirmou.