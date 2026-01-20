A futura Casa da Mulher Brasileira será construída no bairro Santo Agostinho - Foto: Divulgação/SMDH

Publicado 20/01/2026 14:56

Volta Redonda - Uma equipe da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop-RJ) visitou, nesta semana, o terreno onde será construída a futura Casa da Mulher Brasileira em Volta Redonda, no bairro Santo Agostinho. A empresa é responsável pelo acompanhamento das obras após a licitação pública, para implementação da unidade do Governo Federal, e o objetivo da visita foi agilizar a parte burocrática para fazer a concorrência, e iniciar o projeto que vai aumentar a proteção e o empoderamento das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

A equipe da Emop-Rj, formada pelo arquiteto Pablo Amorim, o técnico Everton Ramos e pelo engenheiro eletricista Arilson Geovani, foi recepcionada na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) – pela secretária Glória Amorim, acompanhada das assessoras técnicas Kátia Teobaldo (Promoção de Políticas para Mulheres) e Kelly Gomes (Políticas de Direitos Humanos). Após encontro na SMDH, a equipe foi ao local onde será construída a Casa da Mulher Brasileira – uma área de 1.377 metros quadrados.

O terreno foi disponibilizado pelo município na contrapartida para a conquista do projeto, que tem a parceria também do Governo do Estado (responsável pelo acompanhamento das obras) e o Governo Federal, que garantiu os recursos orçamentários de R$ 9,5 milhões (por meio do Ministério da Mulher, através da Caixa Econômica Federal), que já estão empenhados.

“O terreno é muito bom”, reafirmou o engenheiro eletricista Arilson Geovani, que entregou uma cópia do projeto da construção para a secretária Glória Amorim.

“O prefeito (Antonio Francisco) Neto abraçou a sugestão desde o início de lutar pela construção da Casa da Mulher Brasileira em Volta Redonda, que integra a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e oferece, em um único local, atendimento humanizado integral e articulado”, explicou Glória Amorim, lembrando que as duas primeiras unidades da Casa da Mulher Brasileira serão construídas no Rio de Janeiro e em Volta Redonda, com um investimento total de R$ 28,5 milhões.