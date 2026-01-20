Interessados podem se inscrever até sexta-feira (23) em qualquer um dos 12 polos - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 20/01/2026 16:16

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), abriu nesta terça-feira (20) as inscrições para a Colônia de Férias de Verão 2026. A iniciativa será realizada entre os dias 26 e 31 de janeiro, de segunda a sábado, com programação gratuita voltada para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.

As inscrições seguem até sexta-feira, dia 23, e devem ser feitas presencialmente em qualquer um dos polos, no próprio local onde o participante irá frequentar as atividades. Para o cadastro, é obrigatória a presença de um responsável legal, que deverá preencher e assinar a ficha de inscrição, além de apresentar documento de identificação próprio e da criança ou adolescente.

Ao todo, estão disponíveis 4,8 mil vagas, distribuídas em 12 polos localizados em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de ampliar o acesso das famílias ao projeto. Cada local oferece 400 vagas. Nos polos que funcionam em dois turnos, são 200 vagas pela manhã (8h às 11h) e 200 à tarde (13h30 às 16h30).

O atendimento para inscrições nos ginásios poliesportivos acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h. Nos bairros Roma e Siderlândia, as inscrições devem ser feitas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), das 8h às 17h.

De acordo com a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, a Colônia de Férias encerra o período de recesso escolar com atividades que estimulam o esporte, a convivência social e o lazer.

“Preparamos uma semana especial para que as crianças e os adolescentes possam aproveitar os últimos dias das férias com muita diversão, integração e práticas esportivas, em ambientes seguros e acolhedores”, afirmou a secretária.

Programação

A programação da Colônia de Férias inclui atividades recreativas, gincanas, jogos, oficinas de dança e capoeira, além de passeio ao Parque Aquático Municipal. Todos os participantes receberão lanche diariamente durante o período das atividades.

Os ginásios poliesportivos dos bairros Vila Rica, 249, Três Poços, Santo Agostinho, Açude, Santa Cruz, São Geraldo e Retiro receberão as atividades nos períodos da manhã e da tarde. No bairro Siderlândia, a Colônia acontecerá na Escola Municipal Wandir de Carvalho, também em dois turnos.

No bairro Roma, as ações serão realizadas na Escola Municipal Nilton Penna Botelho apenas no período da manhã. Já no campus Três Poços do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, as atividades também acontecerão somente no período da manhã.