Interessados podem se inscrever até sexta-feira (23) em qualquer um dos 12 polosFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Colônia de Férias da Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para crianças e adolescentes
Interessados podem se inscrever até sexta-feira (23) em qualquer um dos 12 polos; atividades acontecem de 26 a 31 de janeiro
Interessados podem se inscrever até sexta-feira (23) em qualquer um dos 12 polos; atividades acontecem de 26 a 31 de janeiro
Operação contra roubo de veículos remove quatro motocicletas irregulares em Volta Redonda
Ação integrada entre Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal e as polícias Civil e Militar ocorreu nos bairros Vila Brasília e Vale Verde
Equipe da Emop-RJ aprova terreno da futura Casa da Mulher Brasileira em Volta Redonda
Equipe da empresa do governo estadual que irá fiscalizar as obras de construção visitou, antes, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos
Rede de Saúde de Volta Redonda atende mais de 30% das emergências do Samu em dezembro no Sul Fluminense
Hospital Nelson Gonçalves foi o mais procurado pelo serviço no último mês de 2025, recebendo 36,6% dos pacientes na rede pública municipal, seguido pelo HSJB, que ficou com 31,1% das ocorrências
Volta Redonda amplia rede de inclusão e se consolida como referência no atendimento às pessoas com deficiência
Município se destaca integrando serviços em diferentes áreas e investindo em iniciativas para melhorar a vida das pessoas com deficiência
Espaço das Artes Zélia Arbex amplia programação cultural com eventos e experiências artísticas em Volta Redonda
Local vai além das exposições tradicionais e abre espaço para diferentes manifestações culturais
