Secretaria da Juventude de Volta Redonda promove ações socioeducativas no Degase
Atividades com cinema e esporte reforçam o cuidado com a saúde mental e estimulam novos projetos de vida para jovens em cumprimento de medidas nas unidades
Volta Redonda consolida rede completa de Assistência Social com atendimento integral à população
Município mantém estrutura organizada de serviços de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Vigilância Socioassistencial e Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal
Volta Redonda combate à intolerância religiosa com a Patrulha de Garantias Fundamentais
Criada pelo secretário Coronel Henrique, iniciativa promove segurança de proximidade, diálogo e respeito à liberdade de crença no município
Prefeitura de Volta Redonda inicia ciclo de oficinas para instrutores da Inclusão Produtiva
Parceria entre Secretaria Municipal de Assistência Social, Casa do Empreendedor e Sebrae busca fortalecer competências técnicas, comportamentais e empreendedoras
Volta Redonda aposta na modernização e atenção humanizada da rede municipal de saúde para alcançar eficiência
Município oferece serviços que vão da atenção primária à alta complexidade e conta com projetos pioneiros para melhorar a qualidade de vida da população
Colônia de Férias da Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para crianças e adolescentes
Interessados podem se inscrever até sexta-feira (23) em qualquer um dos 12 polos; atividades acontecem de 26 a 31 de janeiro
