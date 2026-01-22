Atividades com cinema e esporte reforçam o cuidado com a saúde mental e estimulam novos projetos de vida - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 22/01/2026 13:59

Volta Redonda - Abrindo a programação anual, a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) vem realizando nesta semana um ciclo de atividades socioeducativas nas três unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) de Volta Redonda – internação, internação provisória e semiliberdade. As ações são voltadas aos jovens que cumprem medidas socioeducativas e integram a programação do Janeiro Branco, campanha nacional de conscientização sobre a importância da saúde mental.

A iniciativa contou com a exibição do filme Coach Carter, que utiliza o esporte como ferramenta de transformação social e pessoal. A obra aborda temas essenciais para o desenvolvimento dos jovens, como disciplina, responsabilidade, trabalho em equipe, respeito às regras, educação como instrumento de mudança, autoconfiança e o cuidado com o bem-estar emocional.

Além da atividade cinematográfica, foram realizadas aulas esportivas de basquete e futsal, promovendo maior interação e identificação com os grupos de forma prática. As ações enfatizaram a importância das escolhas, do compromisso com o coletivo e da construção de novos projetos de vida, contribuindo para o fortalecimento emocional e social dos participantes.

Segundo o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, a realização dessas ações dentro das unidades socioeducativas reafirma o compromisso do Poder Público com a ressocialização dos jovens.

“Levar ações como essa para dentro das unidades do Degase é reafirmar que acreditamos no potencial de transformação desses jovens. O esporte, o diálogo e a reflexão, como a proposta a partir do filme Coach Carter, são ferramentas importantes para trabalhar valores como disciplina, responsabilidade, trabalho em equipe e saúde mental. Nosso objetivo é mostrar que novas escolhas são possíveis e que o Poder Público precisa estar presente nesse processo de construção de futuro.”

O Degase é o órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes e jovens em conflito com a lei no estado do Rio de Janeiro, atuando com foco na educação, na ressocialização e na garantia de direitos. Iniciativas como essa reforçam a importância das ações pedagógicas, culturais e esportivas no processo socioeducativo.