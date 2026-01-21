Iniciativa promove segurança de proximidade, diálogo e respeito à liberdade de crença no município - Foto: Divulgação/Semop

Iniciativa promove segurança de proximidade, diálogo e respeito à liberdade de crença no municípioFoto: Divulgação/Semop

Publicado 21/01/2026 15:39

Volta Redonda - No Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado neste 21 de janeiro, Volta Redonda se destaca pela atuação da Patrulha de Garantias Fundamentais, serviço pioneiro criado em fevereiro do ano passado pelo secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, para prevenir o preconceito, a discriminação e garantir o direito constitucional à liberdade religiosa. A patrulha especializada, inclusive, vem sendo referência para outros municípios.

A iniciativa ganha ainda mais relevância diante de dados do Disque 100, serviço nacional ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que apontam um aumento de 450% nos casos de intolerância religiosa em Volta Redonda entre 2023 e 2024. Atenta a esse cenário, a patrulha, composta por dois guardas municipais, passou a atuar de forma direta e preventiva, com visitas a igrejas, templos, centros espíritas e terreiros, fortalecendo o diálogo com lideranças religiosas e a comunidade.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a patrulha tem como base o cumprimento do artigo 5º da Constituição Federal. “A Patrulha de Direitos Fundamentais é um serviço pioneiro que criamos e busca garantir o cumprimento do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A atuação da patrulha visa prevenir o preconceito, a discriminação e a intolerância religiosa, garantindo o direito de todos à liberdade de crença e de culto”, explicou o secretário.

A rotina da Patrulha de Direitos Fundamentais é acompanhar espaços e templos religiosos, e promover a segurança de proximidade. Ao longo de sua atuação, os guardas municipais vêm sendo bem recebidos por diferentes segmentos religiosos, consolidando Volta Redonda como referência em políticas públicas voltadas à promoção do respeito, da diversidade e da convivência pacífica entre diferentes crenças.

Coronel Henrique destacou que a criação da patrulha representa um avanço no modelo de segurança de proximidade adotado no município, com agentes capacitados para atuar de forma sensível, preventiva e integrada à realidade local.

“Essa patrulha foi criada com a ideia de entender vários temas, e os agentes foram devidamente capacitados para se aproximar da comunidade e gerar uma segurança de proximidade. Queremos estar onde o crime acontece, garantindo o direito de todos e respeitando a liberdade de crença e de culto. Estamos criando um território de paz”, concluiu.