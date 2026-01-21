Iniciativa promove segurança de proximidade, diálogo e respeito à liberdade de crença no municípioFoto: Divulgação/Semop
Volta Redonda combate à intolerância religiosa com a Patrulha de Garantias Fundamentais
Criada pelo secretário Coronel Henrique, iniciativa promove segurança de proximidade, diálogo e respeito à liberdade de crença no município
Prefeitura de Volta Redonda inicia ciclo de oficinas para instrutores da Inclusão Produtiva
Parceria entre Secretaria Municipal de Assistência Social, Casa do Empreendedor e Sebrae busca fortalecer competências técnicas, comportamentais e empreendedoras
Volta Redonda aposta na modernização e atenção humanizada da rede municipal de saúde para alcançar eficiência
Município oferece serviços que vão da atenção primária à alta complexidade e conta com projetos pioneiros para melhorar a qualidade de vida da população
Colônia de Férias da Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para crianças e adolescentes
Interessados podem se inscrever até sexta-feira (23) em qualquer um dos 12 polos; atividades acontecem de 26 a 31 de janeiro
Operação contra roubo de veículos remove quatro motocicletas irregulares em Volta Redonda
Ação integrada entre Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal e as polícias Civil e Militar ocorreu nos bairros Vila Brasília e Vale Verde
Equipe da Emop-RJ aprova terreno da futura Casa da Mulher Brasileira em Volta Redonda
Equipe da empresa do governo estadual que irá fiscalizar as obras de construção visitou, antes, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos
Rede de Saúde de Volta Redonda atende mais de 30% das emergências do Samu em dezembro no Sul Fluminense
Hospital Nelson Gonçalves foi o mais procurado pelo serviço no último mês de 2025, recebendo 36,6% dos pacientes na rede pública municipal, seguido pelo HSJB, que ficou com 31,1% das ocorrências
