Até o momento, mais de 2,4 mil imóveis foram vistoriados pelos agentes de endemias da Vigilância AmbientalFoto: Divulgação/SMS
Força-tarefa contra a dengue vistoria mais de 2 mil imóveis em Volta Redonda
Prefeitura de Volta Redonda reforça combate ao Aedes aegypti e alerta para cuidados redobrados em dias de chuva
Parque Aquático de Volta Redonda terá recreação e hidrodança no fim de semana
Atividades para os frequentadores acontecerão dentro e fora d’água, incluindo apresentação musical no intervalo
Ordem Pública de Volta Redonda fortalece diálogo com moradores no bairro Santa Cruz
Secretário Coronel Henrique apresentou avanços da segurança pública no município e ouviu demandas e sugestões da comunidade
Volta Redonda terá 22 blocos no Carnaval de Rua 2026
Programação começa no domingo (25); reunião nessa quarta-feira (21) definiu medidas de organização e segurança
Secretaria da Juventude de Volta Redonda promove ações socioeducativas no Degase
Atividades com cinema e esporte reforçam o cuidado com a saúde mental e estimulam novos projetos de vida para jovens em cumprimento de medidas nas unidades
Volta Redonda consolida rede completa de Assistência Social com atendimento integral à população
Município mantém estrutura organizada de serviços de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Vigilância Socioassistencial e Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal
