Até o momento, mais de 2,4 mil imóveis foram vistoriados pelos agentes de endemias da Vigilância Ambiental - Foto: Divulgação/SMS

Até o momento, mais de 2,4 mil imóveis foram vistoriados pelos agentes de endemias da Vigilância AmbientalFoto: Divulgação/SMS

Publicado 23/01/2026 15:11

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda segue intensificando as ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti, por meio da força-tarefa de combate à dengue. A iniciativa teve início em dezembro do ano passado, e já percorreu cinco bairros: Sessenta, Santa Cruz, Verde Vale, Belmonte e Ponte Alta.

Até o momento, mais de 2,4 mil imóveis foram vistoriados pelos agentes de endemias da Vigilância Ambiental, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Durante as ações, as equipes percorrem os bairros realizando vistorias nas residências, orientando os moradores e distribuindo material informativo, com foco na prevenção e na eliminação da dengue.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), a força-tarefa também realizou a retirada de 16 caminhões de materiais que podem se transformar em criadouros do mosquito.

A ação mais recente aconteceu nessa quinta-feira (22), no bairro Ponte Alta, onde os agentes vistoriaram 920 imóveis e identificaram 60 focos do mosquito Aedes aegypti.

A Prefeitura alerta que, em períodos de chuva, a atenção deve ser redobrada, já que o acúmulo de água em recipientes como garrafas, pneus, vasos de plantas e calhas facilita a proliferação do mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya.

“A orientação é que os moradores façam vistorias frequentes em suas residências, eliminem possíveis focos de água parada e colaborem com o trabalho das equipes de saúde. O combate à dengue é uma responsabilidade de todos”, ressaltou o coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Silmar Ferreira Gomes.