Atividades para os frequentadores acontecerão dentro e fora d?água, incluindo apresentação musical no intervalo - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 23/01/2026 12:08

Volta Redonda - Para movimentar a criançada nas férias e ofertar mais lazer e entretenimento à população, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio de parceria entre as secretarias de Esporte e Lazer (Smel) e de Cultura (SMC), promove neste fim de semana (24 e 25) o Projeto Verão. Os frequentadores do Parque Aquático Municipal, na Ilha Pequena (ao lado da Ilha São João), poderão aproveitar atividades aquáticas e fora d’água.

“Vamos promover jogos e brincadeiras para a criançada, um aulão de hidrodança, com axé coreografado para os participantes dentro d’água, e atividades em geral para toda a família, no período da manhã e à tarde”, explicou o subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Daniel Alves.

As atividades têm início às 9h com a recreação infantil, seguida pela hidrodança. Durante o intervalo para o almoço, o público poderá conferir uma apresentação musical, que no sábado será com a dupla Lorena Costa e Márcio, que promete animar todo mundo, mantendo o astral lá no alto.

“É uma iniciativa que está unindo esporte, lazer e cultura, por meio dessa parceria e integração das secretarias”, ressaltou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, acrescentando que a diversão continua na parte da tarde com mais recreação e hidrodança.

O Projeto Verão terá, ainda, outra edição programada para os dias 7 e 8 de fevereiro, com a mesma proposta de promover recreação e outras atividades para as famílias que frequentam o Parque Aquático.

Exames dermatológicos

Em razão da alta procura registrada durante a temporada de verão, os exames dermatológicos, entre os dias 19 e 6 de fevereiro, serão realizados em datas específicas, sempre às 13h, na sede do Parque Aquático, localizada na Rua Alexandre Polastri Filho, na Ilha Pequena, ao lado da Ilha São João, no bairro Voldac. Nesse período, os atendimentos acontecerão nos dias 19, 20, 27, 28 e 30 de janeiro, além de 3 e 6 de fevereiro. A partir do dia 9 de fevereiro, o cronograma de exames dermatológicos retorna ao funcionamento normal.

Para a realização do exame, é obrigatório o comparecimento com traje de banho e com as unhas livres de esmalte ou unhas artificiais, como gel ou acrílico, em conformidade com os critérios de higiene estabelecidos pela equipe médica.

O exame dermatológico, com validade de seis meses, é um dos documentos exigidos para a utilização das piscinas do Parque Aquático, juntamente com a carteirinha do parque e documento oficial com foto. Crianças menores de 14 anos devem estar acompanhadas por um responsável legal. Já adolescentes entre 15 e 17 anos podem frequentar o espaço desacompanhados apenas mediante autorização assinada pelos responsáveis, entregue previamente na secretaria.

A emissão das carteirinhas acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência em Volta Redonda. Mais informações podem ser obtidas diretamente na secretaria do Parque Aquático ou pelos telefones (24) 3512-9883 e 3512-9878.