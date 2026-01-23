Hemonúcleo do Hospital São João Batista recebeu doadores da Igreja Adventista Central, que fica no bairro Conforto - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Hemonúcleo do Hospital São João Batista recebeu doadores da Igreja Adventista Central, que fica no bairro ConfortoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 23/01/2026 16:00

Volta Redonda - O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que fica no Hospital São João Batista (HSJB), iniciou a campanha de incentivo à doação de sangue para garantir o estoque no Carnaval. Nesta sexta-feira, dia 23, o hemonúcleo recebeu 20 pessoas incentivadas pela Missão Calebe – Desbravadores e Jovens em Missão, coordenada pelo Clube de Desbravadores, voltado para crianças e adolescentes dos 10 aos 15 anos, e Clube Jovem Adventista, para jovens a partir dos 16 anos, da Igreja Adventista Central de Volta Redonda, no bairro Conforto.

“Essas crianças, adolescentes e jovens fizeram um trabalho de conscientização e conseguiram mobilizar os pais e outros membros da igreja para virem fazer a doação. Esse é um exemplo a ser seguido”, disse a responsável pela captação de doadores do Hemonúcleo de Volta Redonda, Cristina Teixeira.

Ela lembrou que a doação de sangue é sempre importante, mas manter o estoque cheio durante o Carnaval é fundamental. “Historicamente, a demanda é maior durante os feriados prolongados. Durante os dias de folia então, a circulação nas ruas aumenta, causando o crescimento de acidentes envolvendo veículos automotores e aumento da violência, muitas vezes por conta do consumo excessivo de álcool. Por isso, venha fazer a doação antes de brincar o Carnaval”, pediu Cristina.

A coordenadora do Clube de Desbravadores Guerreiros da Igreja Adventista Central do município, Ramires Andrade Vieira, que também foi doadora voluntária nesta sexta-feira, dia 23, explicou que, enquanto muitos usam as férias para descansar, “Desbravadores” e “Jovens” escolhem servir na Missão Calebe.

“Tiramos alguns dias das nossas férias para realizar ações sociais em nossa cidade, levando amor, esperança e cuidado a quem precisa. Cada visita, cada sorriso e cada gesto simples mostra que o evangelho é vivido na prática. Ser Calebe é isso: abrir mão do conforto para fazer a diferença na vida das pessoas. Calebe não é só um projeto, é um estilo de vida”, falou Ramires, agradecendo ao Clube Jovem Adventista, que também participou da ação.

“É inspirador ver jovens que poderiam estar usando esse tempo só para si, escolhendo servir. A Missão Calebe mostra que juventude também é compromisso, empatia e ação. Doar sangue é mais do que um gesto solidário: é colocar o amor em prática e salvar vidas. Eles são a prova de que quando o jovem se mobiliza, a cidade inteira sente a diferença”, afirmou o subsecretário da Juventude de Volta Redonda, Serginho Loureiro.

Você é o tipo certo de alguém

O slogan “Você é o tipo certo de alguém” ilustra bem a importância de doar seja qual for o seu tipo sanguíneo. Para doar sangue, não há necessidade de agendamento prévio. Basta comparecer ao Núcleo de Hemoterapia, no Hospital São João Batista, entre 7h e 13h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados. Qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos pode ser doadora, sendo que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; também é necessário estar em boas condições de saúde. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica.

Para doar sangue é necessário estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), não estar em jejum e nem ter ingerido alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas no dia anterior à doação. No dia da doação, o voluntário deve apresentar na unidade um documento de identidade com foto.

O Hemonúcleo de Volta Redonda atende o HSJB, onde funciona, e mais cinco unidades: o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); três hospitais privados na cidade; e ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios (Pinheiral e Piraí).