O empreendimento vai atender 112 famílias em situação de vulnerabilidade social - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

O empreendimento vai atender 112 famílias em situação de vulnerabilidade socialFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/01/2026 15:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, entregou nesta sexta-feira (23) o Residencial Therezinha Gonçalves, do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Belmonte. O empreendimento vai atender 112 famílias em situação de vulnerabilidade social. A cerimônia aconteceu no próprio local, na Rua L, s/nº.

A entrega faz parte de uma agenda nacional do Minha Casa, Minha Vida, que celebrou a marca histórica de 2 milhões de moradias contratadas desde 2023. Unidades habitacionais foram inauguradas simultaneamente em diversas regiões do país. No estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda foi o único município a realizar entrega nesta data. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Cidades, Jader Filho, participaram de evento em Maceió (AL).

Nesta primeira etapa, as famílias realizaram a vistoria dos imóveis e iniciaram o acompanhamento técnico e social da prefeitura. Alguns beneficiários, com a documentação já concluída, receberam as chaves no mesmo dia. Ao todo, o empreendimento garante moradia digna, inclusão social e melhoria da qualidade de vida para 112 famílias. Outra boa notícia é que mais dois condomínios estão em construção, com 384 novos imóveis.

Câmeras de segurança e livros

O condomínio é composto por quatro blocos, totalizando 112 unidades habitacionais, todas com sala, cozinha, área de serviço, dois quartos, banheiro e varanda. As moradias contam ainda com o diferencial de ter assento sanitário, chuveiro elétrico e box, itens viabilizados por meio de parceria com a construtora.

O residencial conta com infraestrutura completa, incluindo redes de água e esgoto, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e drenagem, além de centro comunitário, áreas de lazer e convivência. Também está prevista a instalação de câmeras de monitoramento, reforçando a segurança dos moradores.

Localizado no bairro Belmonte, o empreendimento oferece fácil acesso a serviços essenciais, como saúde, assistência social, educação, transporte público e creche, fortalecendo o desenvolvimento urbano integrado.

Um dos diferenciais do Residencial Therezinha Gonçalves é a biblioteca comunitária integrada ao conjunto habitacional, com acervo gratuito para todas as idades, selecionado com critérios pedagógicos e de diversidade cultural, incentivando a leitura, a cultura e a convivência comunitária.

Volta Redonda foi o primeiro município do estado do Rio de Janeiro a assinar contrato na nova fase do Minha Casa, Minha Vida. Atualmente, o município conta com 2.304 unidades habitacionais do programa, distribuídas em dez condomínios. A seleção das famílias beneficiadas foi realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com a Caixa Econômica Federal, conforme a legislação vigente.

O prefeito Antonio Francisco Neto participou da entrega do Residencial Therezinha Gonçalves e enfatizou a importância do empreendimento para a cidade e para as famílias beneficiadas. Neto destacou o compromisso da prefeitura em garantir moradias seguras e de qualidade.

“Este residencial é o mais seguro que já entregamos, com oito câmeras já instaladas e atenção especial à infraestrutura, incluindo assento sanitário, box e chuveiro elétrico em todos os 112 apartamentos. Quero destacar a homenagem à nossa querida Tetê, que dá nome ao empreendimento. Ela nos deixou um legado de dedicação à educação e ao serviço público. É uma honra poder prestar essa homenagem, e tenho certeza de que o nome dela vai inspirar todos os moradores a viver com dignidade e sabedoria”, disse.

Neto ainda reconheceu a importância da parceria com a construtora responsável pelo residencial: “A Geoconstruções Gerais Limitada realizou o empreendimento com excelência e compromisso. Nossa cidade é grata por contar com empresas sérias, eficientes e comprometidas com o atendimento à população que mais precisa”, completou.

O prefeito concluiu reforçando o impacto positivo do programa habitacional: “Cada chave entregue representa mais segurança, dignidade e qualidade de vida para as famílias. Continuaremos trabalhando para garantir moradia digna a todos os nossos cidadãos”, finalizou.

Autoridades prestigiaram entrega

O prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, que também esteve presente ao evento, afirmou que nenhuma obra se compara à entrega de moradias. “Escolas, hospitais e postos de saúde são fundamentais, mas entregar uma casa representa dignidade e transformação de vida.”

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a emoção de participar da entrega do residencial. “É muito emocionante ver cada família recebendo a sua casa. Meu coração está feliz de estar aqui com vocês. Até hoje tínhamos 2.304 famílias com apartamento próprio; agora, somam-se mais 112, e até o final do ano chegaremos a mais de 2.600. Esse é um direito fundamental, que dá dignidade às famílias e esperança para crianças, adolescentes e idosos”, concluiu.

O superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, Marcelo Albuquerque, destacou a importância social da entrega do Residencial Therezinha Gonçalves, no bairro Belmonte. “Hoje entregamos 112 unidades habitacionais, mas, acima de tudo, estamos oferecendo dignidade, segurança e um novo começo para dezenas de famílias. Esse residencial é o primeiro do estado do Rio de Janeiro no novo ciclo do programa Minha Casa Minha Vida, conduzido pelo Governo Federal, com a Caixa como agente financeiro. Para a Caixa, entregar uma casa vai muito além de um imóvel: é entregar estabilidade, pertencimento e futuro. Este é o início de uma nova etapa para essas famílias, com segurança, tranquilidade e novas oportunidades”, concluiu.

O presidente da Câmara, o vereador Nilton Alves de Paula (Neném), ressaltou que o empreendimento representa respeito e compromisso com quem mais precisa. “O Legislativo municipal é parceiro das ações que promovem dignidade, inclusão social e melhoria da qualidade de vida da população.”

Nelson Gonçalves, irmão da homenageada que dá nome ao Residencial Therezinha Gonçalves e diretor da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho, ressaltou a importância da entrega do empreendimento para a população.

“Um administrador precisa olhar para educação, saúde e infraestrutura, mas a moradia é, sem dúvida, uma garantia de dignidade para a população. Estive aqui visitando e pude ver a qualidade da obra e dos materiais, que realmente oferecem conforto e segurança. A minha irmã Tetê sempre exerceu sua função com amor e dedicação. Antes de ser secretária, era professora, e sua vida sempre inspirou todos nós, da família e da comunidade. É um orgulho enorme para todos nós”, declarou.

Durante a cerimônia de entrega do Residencial Therezinha Gonçalves, o padre Juarez, pároco da Paróquia Santo Antônio, destacou a importância da moradia como direito fundamental e instrumento de dignidade. Ele lembrou que muitas famílias vivem em condições precárias e que, no Brasil, milhões de pessoas ainda não têm acesso a uma habitação adequada.

“O projeto habitacional é uma grande vitória para Volta Redonda. Que estas 112 unidades sejam mais do que abrigo da chuva e do sol, mas um espaço de convivência, fraternidade e solidariedade”, afirmou.

Um lar próprio é mais que uma casa: é dignidade, segurança e esperança para recomeçar

Rosângela Ferreira de Oliveira, 68 anos, moradora do Jardim Belmonte, contou que aguardava há 19 anos pela casa própria. “Esperei quase duas décadas por este momento especial. Agora Deus me deu essa oportunidade e eu agradeço muito ao prefeito Neto, ao Munir (deputado estadual Munir Neto), e a todos que ajudaram. Estou saindo do aluguel e meu maior desejo é ter paz e tranquilidade. Minha casa terá dois quartos, sala, cozinha e banheiro com piso. O dono da minha antiga casa está feliz que estou realizando meu sonho de ter um lar próprio. Estou muito feliz por sair do aluguel”, disse Rosângela.

Outra beneficiária, Rita Helena de Souza Andrade, 61 anos, destacou que a nova moradia representa alívio financeiro e segurança. Ela afirmou que passará a morar com a neta e que deixar o aluguel permitirá mais tranquilidade e melhor qualidade de vida.

“Minha casa hoje é pequena e eu vivia pagando aluguel, o que era difícil. Agora, graças à oportunidade do programa, vou morar com minha neta em um lar seguro e confortável. Estou muito feliz, porque não preciso mais me preocupar com o aluguel e poderei descansar melhor, além de ter um pouco mais de recursos para mim e para minha neta. É uma grande realização que melhora nossa qualidade de vida”, disse Rita.

Quem também estava comemorando a conquista da casa própria é Alessandra Alves Ventura, 45 anos, moradora bairro Belmonte. “Minha casa atual estava em péssimas condições: o chão molhado, janelas quebradas, teto rachado. Essa nova moradia é a realização de um sonho para mim e para meus três filhos, que estão muito felizes. Teremos piso, banheiro com box e quartos organizados, algo que nunca tivemos. Sou muito grata a Deus, à prefeitura, à Caixa e às equipes da Assistência Social. Agora vou arrumar a casa, colocar o sofá na sala e começar uma nova etapa de vida com conforto e segurança para minha família”, comemorou.